Fenomén situationship: nemáš žiadne problémy, ale ani istotu. Slovenky Bianka a Viki porozprávali svoje skúsenosti so skorovzťahom

Neboli len priatelia, v tom mali obaja jasno. Radi spolu trávili čas, dokonca sa nestretávali ani s nikým iným. Ak sa náhodou jeden z nich začal až príliš citovo angažovať, radšej si dali na chvíľku pauzu a zhodli sa na tom, že im neurčitosť a fungovanie bez záväzkov vyhovuje. Aj takto vyzeral situationship, ktorý prežila Bianka so svojím „nefrajerom“. Vraví, že to bolo určite viac ako priateľstvo, ale nie je si istá, či boli aj zaľúbení. S istotou vie len toľko, že vzťah to teda nebol.

Situationship označuje pár, ktorý sa pravidelne stretáva a navonok to vyzerá, že spolu randia. Zabávajú sa, je im spolu dobre, možno spolu aj spávajú či dokonca voči sebe prechovávajú aj city. Napriek tomu sa minimálne jeden z nich vyhýba označeniu vzťah a nevie alebo nechce pomenovať, čím vlastne sú.

Znie ti to povedome? Nečudujeme sa. Slovo situationship v roku 2022 trendovalo aj na Tinderi. V slovenčine môžeme hovoriť o tzv. „skorovzťahoch“, tak ich nazýva aj Markéta Šetinová, antropologička a psychologička, ktorá sa venuje vo svojom výskume vzťahom. Vraví, že situationship môže fungovať, ale má to isté podmienky a takéto skorovzťahy nie sú pre všetkých.

Situationship je voľnejšie randenie bez záväzkov

Bianka (21) bola v skorovzťahu zhruba rok a pol. Nestretávali sa pravidelne, boli obdobia, keď sa videli niekoľkokrát do týždňa, a boli chvíle, keď sa videli len raz za dva týždne. „Neviem, či by som povedala, že sme zaľúbení, ale určite nie sme len kamoši. Nestretávali sme sa počas toho obdobia s nikým iným, ale nezakázali sme si to navzájom, skôr to tak prirodzene vyplynulo,“ opisuje pre Refresher. O tom, že sa stretávajú, vedeli len ich najbližší kamoši.

Markéta Šetinová je antropologička a psychoterapeutka a vo svojej praxi sa venovala aj téme skorovzťahov. Zakladateľka inštitútu Moderní láska vraví, že situationships sa nedajú plošne odsúdiť ako zlé. Podľa nej existujú prípady ako Biankin, v ktorých takéto usporiadanie dáva obom stranám zmysel. Je to pohodlné pre ľudí, ktorí sa nechcú viazať a nechcú, aby od nich mali iní ľudia nejaké očakávania. Napríklad sa im vážny vzťah momentálne nehodí alebo nemajú až toľko času, aby ho budovali.

