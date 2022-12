Tinder prezradil, ako sme randili v roku 2022: Mladí ľudia sa vyhýbajú toxickým vzťahom, nepijú toľko a túžia po vernosti

Zoznamovacia aplikácia Tinder každý rok zverejní prehľad o trendoch v randení na základe vlastných údajov. Sleduje najmä to, čo si používatelia napíšu do profilov. V roku 2022 dominovali nové druhy „nevzťahov“, mladí ľudia sa častejšie pri randení vyhýbali alkoholu a už v profiloch vyjadrovali svoje politické a spoločenské postoje.

Lásku hľadali aj vo hviezdach

Podľa dát Tinderu bolo najpoužívanejším emotikonom roka písmeno P. Hoci emoji odkazuje na parkovisko, ľudia na Tinderi odkazovali skôr na hit Pushin P. Zoznamovacia aplikácia tvrdí, že mladí ľudia si tento znak dávali do profilov, pretože vyhľadávali pozitivitu.

Fráza „pushin P“ má viacero významov, ale vo voľnom preklade ide o dosiahnutie finančných či materiálnych ziskov. Používa sa najmä pri ukazovaní množstva hotovosti, luxusného oblečenia, hodiniek, šperkov, áut, nehnuteľností a podobne.

Medzi 10 najpopulárnejšími emotikonmi sa objavila aj ukrajinská vlajka, jasný odkaz o tom, kto je podľa randechtivých agresor a s kým v konflikte súcitia. Emotikony piva a vína už také populárne nie sú, ich používanie v profiloch kleslo o 40 a 25 percent, čo naznačuje, že mladí ľudia už nechcú toľko pri randení piť.

Potvrdzujú to aj údaje z interného prieskumu Tinderu, v ktorom viac ako 25 % opýtaných povedalo, že na rande konzumujú alkohol menej než v minulom roku. Až 72 % používateľov aplikácie navyše nepije vôbec alebo len zriedkavo. Do popredia sa preto dostali aj nové miesta na zoznamovanie: z barov a reštaurácií sa mladí ľudia presúvajú do lesov, parkov či do áut: drive-in reštaurácie aj dlhšie výlety na cestách patrili medzi najpopulárnejšie.

Okrem klasických fráz o tom, ako radi cestujú a milujú život, pribúdali do profilov na Tinderi aj symboly z horoskopu. Osoby v znamení Leva, Škorpióna a Raka ich v bio uvádzali najčastejšie a všetci, ktorí svoje znamenie v profiloch mali, mali vysokú pravdepodobnosť na zhody s ľuďmi rovnakého znamenia.

Najpopulárnejšie emotikony v profiloch na Tinderi za rok 2022. Zdroj: Tinder

Koniec toxickým vzťahom, mladí radšej prijímajú „situationship“

Mladí slobodní ľudia majú, zdá sa, o niečo presnejšie zadefinované, čo vlastne chcú. Nestačí im len sex na jednu noc, ale nehrnú sa ani do tradičných vzťahov. Medzi trendmi sa objavil tzv. situationship (namiesto relationship, teda vzťahu), v profiloch ho malo o 49 % používateľov viac. Opísať sa dá ako romantický či milostný vzťah bez formálneho pomenovania. Nálepky sa v roku 2022 jednoducho nenosili.

Medzi trendmi sa našla aj červená vlajočka (odkaz na tzv. red flag alebo varovné signály pri ľuďoch) a obláčiky (odkaz na gaslighting, čo sa stalo aj slovom roka). Na tieto toxické spôsoby pri randení mladí ľudia už nemajú čas ani chuť. Viac ako polovica opýtaných povedala, že vie dobre rozoznať varovné či pozitívne signály pri randení. Majú jasno v tom, čo vo vzťahoch nechcú, a v prípade, že sa objavia varovné signály, radšej do žiadneho nevstúpia.

Mladí ľudia v aplikácii hľadali najmä zmysel pre humor. Až 73 % všetkých opýtaných chceli niekoho, kto vie, čo chce, a má dobrú hygienu. A čo sú pre nich najdôležitejšie vlastnosti pri potenciálnom partnerovi alebo partnerke? Vyhľadávajú vernosť (79 %), rešpekt (78 %) a otvorenú myseľ (61 %). Zovňajšok prichádza o niečo nižšie v rebríčku hodnôt.

Nejde len o hodnoty, ktoré vyznávaš. Ak chceš v apke uspieť, musíš vedieť, za čím si stojíš. Až tri štvrtiny single ľudí na Tinderi totiž hľadali niekoho, kto sa zaujíma o spoločenské otázky. Z pohľadu záujmov, ktoré si v profile môžeš vyplniť, dramaticky vzrástol počet ľudí, ktorí označili aktivizmus (o 84 % viac) a volebné práva (o 37 % viac).