Tešíš sa na tretí The Last of Us? Tvorcovia pre teba majú zlé správy

Štúdio Naughty Dog a kreatívny riaditeľ Neil Druckmann odpovedali na otázku, kedy začnú pracovať na hre The Last of Us Part III.

Od decembrového udeľovania cien The Game Awards nie je žiadnym tajomstvom, že vychvaľované štúdio Naughty Dog (série Uncharted a The Last of Us) v súčasnosti sústreďuje väčšinu svojej pozornosti a zdrojov na tvorbu hry s názvom Intergalactic: The Heretic Prophet.

Pripravovaná akčná adventúra sa odohráva tisíce rokov v budúcnosti a sleduje lovca ľudí Jordana A. Muna (Tati Gabrielle), ktorý uviazol na vzdialenej planéte, kde pátra po zločineckom syndikáte.

Vývoj sa údajne začal ešte v roku 2020 a dohliada naň kreatívny riaditeľ spoločnosti Naughty Dog – Neil Druckmann. Ten však momentálne pracuje na príprave Intergalactic a súbežne sa angažuje ako producent, scenárista a režisér seriálu HBO The Last of Us.

Popri otázkach o pripravovanej druhej sérii seriálu odpovedal aj na otázky o hre The Last of Us Part III, ktorá by pravdepodobne uzavrela príbeh Ellie a zvyšku nakazených. Jeho nedávna odpoveď na túto tému však fanúšikov hernej série príliš nepoteší.

Pre Variety totiž povedal, že pokračovanie možno ani nie je v hre. „Čakal som na túto otázku... Jediné, čo by som povedal, je, aby ste si nestavovali na to, že bude ďalší diel The Last of Us." Táto odpoveď sa teda dosť líši od tých predchádzajúcich. V minulosti uviedol, že ďalšia hra bude, ak vývojári prídu so skutočne silným príbehom hodným vyrozprávania v hernej podobe.

Vzhľadom na obrovskú popularitu série by nikoho neprekvapilo, keby bol príbeh hry dorozprávaný práve prostredníctvom seriálu. Koniec koncov, to isté platilo aj pre Hru o tróny, ktorej knižnú sériu autor George R. R. Martin stále nedokončil.

Seriál naberá nové tváre

Prvá epizóda očakávanej druhej série seriálu dorazí na obrazovky už o mesiac, konkrétne 14. apríla, a všetci netrpezlivo čakajú, či táto epizóda bude obsahovať jednu kľúčovú udalosť z hry, alebo sa tvorcovia rozhodli ísť trochu iným smerom.

Okrem toho bolo čerstvo oznámené, že úlohu Eugena v seriáli stvárni herec Joe Pantoliano. Eugena sme v hre nevideli a mohli sme o ňom len čítať. Teoreticky nás teda čaká podobná odbočka ako v prípade Billa a Franka v prvej sérii.

Okrem Pedra Pascala a Belly Ramsey, či už skôr predstavených hercov a herečiek Kaitlyn Dever, Isabely Merced, Rutiny Wesley, Catherine O'Hara, Ariely Barer a Tati Gabrielle, sa do seriálu čerstvo pridali Noah Lamanna, Robert John Burke, Ben Ahlers, Alanna Ubach a Hettienne Park. Väčšina z nich bude hrať vedľajšie a často úplne nové postavy napísané špeciálne pre tento seriál.