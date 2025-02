Boli sme na otváracej párty Let's Dance. Peter Sagan nám prezradil, že ponuku dostal už pred niekoľkými rokmi

Na evente sme sa porozprávali s jednotlivými účastníkmi. Prečítaj si, čo nám prezradili.

Najväčšia tanečná párty roka je tu. Výročná 10. séria štartuje už 2. marca na obrazovkách Televízie Markíza. Pri tejto príležitosti televízia usporiadala otváraciu párty. My sme na nej nemohli chýbať. Prečítaj si, ako to na nej vyzeralo, ktoré osobnosti sa jej zúčastnili a čo nám povedali jednotliví účastníci šou.

Večerom sprevádzala moderátorka Lucia Hlaváčková, ktorá predstavila jednotlivé páry. Hviezdnu jedenástku tvoria známe tváre zo sveta šoubiznisu aj sociálnych sietí.

Páry 10. série Let's Dance

1. Simona Leskovská a Vilém Šír

2. Marek Rozkoš a Natália Horváthová

3. Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh

4. Kristián Baran a Dominika Rošková

5. Peter Sagan a Eliška Lenčešová

6. Eva Burešová a Matyáš Adamec

7. Adam Šedro a Jasmin Affaš

8. Zuzana Porubjaková a Jaro Ihring

9. Zuzana Mauréry a Matej Chren

10. Juraj Kemka a Natália Glosiková

11. Šimon Jakuš a Patrícia Piešťanská

Simona Leskovská si účasť v šou manifestovala

Leskovská je športovou moderátorkou a podľa jej slov je pre ňu Let's Dance splneným snom. „Keď som dostala túto ponuku, bola som nadšená a nemohla som tomu uveriť. Asi mesiac predtým, ako ma z Let's Dance oslovili, som kráčala tanečným krokom do kancelárie a hovorila som si, že raz v tejto súťaži budem. Bol to asi taký manifest,“ prezradila pre Refresher.

Jej tanečný partner jej prípravu pochválil a podľa jeho slov intenzívne trénujú. Priali by si, aby v prvom kole získali známku 6-7. Tancovať budú quickstep a Simona nám prezradila, že má voči nemu rešpekt.

Adama Šedra viac baví box ako tanec

Do tanečnej šou mieri aj Adam Šedro. S tanečnou partnerkou mali nedávno na tréningu úraz. Ako nám Jasmin prezradila, z jednej skúšky si odniesla štyri stehy na obočí. Svojho tanečného partnera pochválila a podľa nej je učenlivý.

Adama sme sa spýtali, či je preňho náročnejšia príprava na zápas v boxerskej organizácii Fight Night Challenge alebo tá tanečná. Podľa neho sú preňho ťažšie tanečné tréningy, no viac ho bavia boxerské zápasy. S organizáciou má stále zmluvu a do budúcna sa plánuje v športe rozvíjať. Aktuálne sa však naplno venuje tancu.

Eva Burešová je rada, že tancuje so svojím ex-partnerom

Tohtoročnej série sa zúčastní aj česká speváčka a herečka Eva Burešová. „V minulosti som dostala ponuku do českej StarDance, no časovo to nevyšlo. Nakoniec som za to rada, pretože by som nemohla potom tancovať v Let's Dance,“ prezradila nám Eva.

Prezradila nám, že slovenskú verziu miluje, pretože má veľmi rada tím ľudí, ktorí ho tvorí. Zároveň má na Slovensku rodinu a vďaka šou sa s nimi môže viac stretávať. Evin tanečný partner bude Matyáš Adamec, s ktorým v minulosti tvorili pár.

To, že sa objaví po jeho boku na parkete, dopredu netušila. „Je fajn mať vedľa seba niekoho, koho poznáte v prostredí, kde toľko ľudí nepoznáte. Vieme, čo od seba môžeme čakať, a Matyáš vie, čo zvládnem a nezvládnem a podľa toho stavia choreografie,“ hovorí.

Peter Sagan dostal prvú ponuku na účinkovanie už pred piatimi rokmi

Peter Sagan sa dnes už profesionálnej cyklistike nevenuje, a preto sa rozhodol prijať ponuku účinkovať v Let's Dance. Ako nám prezradil, prišla mu prvýkrát už 4-5 rokov dozadu. „Preto to prišlo až teraz. Zvažoval som približne mesiac, či na to budem mať so svojimi povinnosťami čas, no so svojimi partnermi a sponzormi som sa dohodol a podporili ma, aby som išiel,“ povedal pre Refresher.



Ako nám prezradil, jeho syn Marlon mu drží palce a prišiel ho pozrieť aj na tréning. „Videl ma aj na videu a povedal, že ‚toto si určite pozriem‘,“ prezradil so smiechom.

Televízia Markíza zároveň včera prezradila finálnu zostavu hviezdnej poroty. Do porotcovského kresla zasadne už tradične Marián Ďurovčík a Tatiana Draxler. Doplní ich Adam Bárdy a americká herečka, speváčka a tanečníčka Paula Abdul.

Otváracej párty sa zúčastnili aj viaceré známe osobnosti a influenceri. Na evente prišla napríklad Naty Kerny, Kika Ďurišová či Mirka Dobiš, ktoré sú už pravidelnou súčasťou šou. Trio tento rok doplnili Just Klaudy, Hello Klaudi a Kristína Víglaská. Medzi hosťami bola aj influencerka Lula Almaksus, moderátorka Janka Slančíková či herečka Hana Gregorová, ktorá súťažila v šou minulý rok.