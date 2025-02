V O2 Aréne vystúpi už 18. júna.

Americký hitmaker Pitbull sa po dlhých 13 rokoch vracia do Českej republiky. Už 18. júna 2025 sa predstaví v pražskej O2 aréne. Pitbull vystúpi so svojou nadupanou show, ktorá sľubuje jedinečný večer plný latinskoamerických rytmov, hip-hopu a nekompromisnej party energie.

Cena vstupeniek začína od 1890 Kč (77 €), pričom predpredaj sa rozbieha v niekoľkých fázach:

Fan klub a O2 predpredaj: od 26. 2. o 9:00,

Live Nation klub predpredaj: od 27. 2. o 9:00,

Spotify predpredaj: od 27. 2. o 11:00,

Predaj vstupeniek v Ticketmaster a Ticketportal: od 28. 2. o 9:00.

44-ročný umelec svoju tour nazýva Party After Dark Tour a do Prahy si so sebou prinesie aj špeciálneho hosťa – Shaggyho. Ten skvelo doplní jeho atmosféru, keďže ide o jamajsko-amerického reggae hudobníka.

Pitbull, rodák z Miami, je jedným z najvýraznejších umelcov súčasnej hudobnej scény. S viac ako 25 miliónmi predaných albumov a viac ako 100 miliónmi singlov, držiteľ ceny Grammy a ďalších prestížnych ocenení, sa stal globálnym fenoménom.

Jeho hity znejú na športových štadiónoch počas významných podujatí a v hollywoodskych filmoch. Okrem hudby je aj úspešným podnikateľom a filantropom, ktorý sa aktívne angažuje v charitatívnych projektoch, najmä v latinskoamerickej komunite.

Koncerty Pitbulla sú známe nielen jeho neúnavnou energiou a skvelým hudobným výkonom, ale aj vďaka výnimočnej vizuálnej a svetelnej show, ktorá vtiahne publikum do jedinečnej atmosféry.