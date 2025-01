Rihanna tvrdí, že lovesongy sú trápne. Dúfa, že jej ho nikto nezloží

V minulosti vraj jeden obdržala.

Rihanna nedávno zverejnila svoju novú valentínsku kolekciu spodnej bielizne. Pri tejto príležitosti na Instagrame zverejnila valentínske video, v ktorom prezradila svoje preferencie.

Vo vtipnom videu zdobí tortu a vyberá si z dvoch možností, ktoré by radšej robila alebo dostala na sviatok zaľúbených. Podľa jej slov by na Valentína najradšej zostala doma a pozerala v televízii reality shows. Moderátorka sa jej aj spýtala, či by ju viac potešilo, keby jej niekto nahral milostnú pieseň alebo keby jej poslal milostný list.

„Prosím, nikdy pre mňa nevymýšľaj žiadnu milostnú pieseň! Je to trápne, verte mi. Už som to zažila,“ vtipne okomentovala. To, kto jej lovesong nahral, však neprezradila.

Rihanna vo videu tiež uviedla, že uprednostňuje Galentines, ktorý organizuje už niekoľko rokov, ale Valentín je tiež veľmi príjemný sviatok.

