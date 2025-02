Kto patrí medzi najbohatších umelcov?

Titul najbohatší umelec prekvapivo nepatrí ani Beyoncé, ani Taylor Swift. Hoci v rebríčku sú tieto speváčky veľmi vysoko, na prvom mieste sa nachádza raper a producent Jay-Z. Ako uvádza Forbes, čistá hodnota jeho majetku je 2,77 miliardy dolárov (viac ako 2,6 miliardy eur).

Jay-Z, legendárny hip-hopový umelec, nie je len ikonou hudobnej scény, ale aj úspešným podnikateľom. Má podiely v rôznych prestížnych značkách a spoločnostiach, ako sú luxusné šampanské Armand de Brignac, gigant v módnom a luxusnom priemysle LVMH, technologická firma Block (predtým Square) a dokonca aj v Uberi, informuje Unilad.

Zdroj: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Podľa rebríčka, ktorý zverejnil Unilad, druhé miesto patrí Taylor Swift. V minulosti už získala aj titul najbohatšej ženskej hudobníčky. Na svojom konte má neuveriteľných 1,46 miliardy eur, čím porazila aj speváčku Rihannu.

V rebríčku najbohatších umelcov sa však zaradila aj Rihanna s majetkom 1,4 miliardy eur, Bruce Springsteen s 1,1 miliardou eur a Jimmy Buffett s hodnotou majetku 1 miliardy eur. Kanye West sa v rebríčku síce neumiestnil, no on sám o sebe pred nedávnom tvrdil, že jeho čistý majetok vzrástol na 2,77 miliardy dolárov (čím by prekonal aj Jay-Zho).

Forbes však zatiaľ takéto čísla neuvádza. Kanye West v minulosti tvrdil, že vo Forbes by sa mali naučiť počítať. Raper v roku 2022 prišiel o stovky miliónov po tom, čo jeho antisemitské vyjadrenia spôsobili ukončenie spolupráce s významnými značkami ako Adidas, Balenciaga či Gap.

Priečku získala aj Beyoncé, keď minulý rok jej hodnota majetku prekročila 736 miliónov eur.

Okrem iného je Jay-Z aj 24-násobným držiteľom ceny Grammy a 88-násobným nominantom. V roku 2021 bol uvedený do Rokenrolovej siene slávy a v roku 2022 získal cenu Emmy.

Aj keď sú títo umelci mimoriadne bohatí, ich čistý majetok je kvapkou v mori v porovnaní napríklad s Elonom Muskom, ktorého majetok má hodnotu 421 miliárd dolárov.