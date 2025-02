Drakeov nový album láme rekordy. Darí sa mu aj po Kendrickovom disse

Napriek prebiehajúcemu konfliktu s Kendrickom Lamarom, ktorý nedávno opäť vygradoval po jeho vystúpení na Super Bowle, sa zdá, že Drakeova popularita nie je v koncoch.

Drake a PartyNextDoor spojili sily a na Valentína vydali spoločný album $ome $exy $ongs 4 U. Hneď v prvý deň po vydaní prekonal rekord v počte streamov, čím sa stal najúspešnejším R&B/soulovým albumom v histórii Apple Music, potvrdil Billboard. Zdá sa, že ani otvorený konflikt s Kendrickom Lamarom, ktorý sa opäť dostal do popredia po Super Bowle, Drakeovi neuškodil.

Tento album je pre Drakea prvým veľkým projektom od momentu, keď sa začal rozpor s Lamarom, ktorý len pred pár dňami, 9. februára, pred viac ako 100 miliónmi divákov na Super Bowle odprezentoval znova diss track Not Like Us.

„14. februára vychádza môj album s PartyNextDoorom,“ povedal Drake počas nedávneho koncertu v Melbourne. „Volá sa $ome $exy $ongs 4 U a nájdete na ňom aj energické skladby a taktiež pár osobných výpovedí. Dúfam, že nech už budete na Valentína s kýmkoľvek, budete sa o tento zážitok môcť podeliť spoločne,“ uviedol raper.

Dvojica Drake a PartyNextDoor má za sebou množstvo úspešných spoluprác, medzi ktoré patria skladby ako Come and See Me, Recognize, Members Only, Loyal, Preach či Since Way Back. Nový album len potvrdzuje ich jedinečnú chémiu.