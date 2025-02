Polícia prerušila živé vystúpenie Eda Sheerana. Vystupoval na ulici, no podľa policajtov nemal povolenie

Ed Sheeran zažil nezvyčajnú situáciu na rušnej ulici Church Street v Indii. Spevák chcel spontánne potešiť svojich fanúšikov a zaspievať im známe hity priamo na ulici. Podľa videa, ktoré bolo zverejnené na sociálnych sieťach, je vidieť, ako policajt v polovici piesne Shape of You vytrhol gitaru a odpojil káble od mikrofónu. Spevák však ďalej pokračoval v spievaní.

Na celú situáciu zareagovali aj miestne úrady, ktoré sa vyjadrili, že spevák nedostal povolenie na busking (pouličné umenie, pozn. red.) v tejto oblasti. Ed však toto tvrdenie popiera a stojí si za tým, že všetko bolo vopred dohodnuté. Na sociálnej sieti Instagram uviedol, že povolenie sa mu podarilo získať a nebolo to tak, že by sa tam náhodne ocitol.

„Zamietli sme to, pretože Church Street je veľmi rušná oblasť a snažíme sa, aby sa tam ľudia pohybovali,“ povedal pre CNN zástupca policajného komisára Shekhar H. Tekkannavar.

