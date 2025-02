Influencerka Andrea Saky vydala spoločný track so svojím partnerom: DJ Dominika sme mohli počuť aj na Snow Attacku

Prednedávnom sme sa zúčastnili Snow Attacku v Alpách, kde hral aj DJ Dominik. Ten sa rozhodol vydať spoločný track s Andreou Saky, s ktorou tvorí pár.

Slovenská influencerka Andrea Szakálová, ktorá na Instagrame vystupuje pod prezývkou Andrea Saky, tvorí pár s mladým DJ-om Dominikom Gehringerom. Prednedávnom pár dokonca vydal aj prvý spoločný track.

Dominik začal tento rok vystupovať po celom svete ako DJ v krajinách ako Švajčiarsko, Nemecko, Holandsko či Francúzsko. My sme ho mali možnosť počuť na Snow Attacku v Alpách, ktorého sa zúčastnil aj tím Refresheru.

Andrea sa pre Refresher vyjadrila, že Dominikovu tvorbu obdivovala od prvej chvíle a zaľúbila sa ihneď nielen do jeho tvorby, ale aj do neho. Dvojica sa spoznala na výletnej lodi a podľa jej slov si ihneď „padli do oka“.

Zaujímalo nás aj to, ako sa k hudbe Andrea dostala. „Už 10 rokov obdivujem DJ-ing, vždy som to chcela vedieť. Tak si ma to takto našlo,“ uviedla Slovenka.

Podľa jej slov jej Dominik pomohol začať s hudobnou tvorbou. „Dominik sa mi venoval a za deň ma to naučil. Ešte predtým mi povedal, že za hodinu bude vedieť, či to v sebe mám alebo nie. Našťastie som sa chytila veľmi rýchlo a povedali sme si, že prečo nevyskúšať vytvoriť niečo spoločné,“ vysvetlila Andrea.

Pre Refresher ešte prezradila, že našli vokál, ktorý krásne znázorňoval ich vzťah, pretože prvé mesiace ich vzťahu ho držali v tichosti a o ich láske vedelo len blízke okolie. „Preto je názov nášho tracku Silence,“ uzavrela Andrea.