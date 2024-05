Nahliadli sme do garáží slovenských influencerov: kto si ide veterány, kto má doma Ferrari a aké boli ich prvé autá?

Na akých luxusných športiakoch sa vozia slovenskí influenceri a majú doma svoj vysnívaný model? Pýtali sme sa Andrey Szakálovej, Yakshu, Naty Kerny, Expla aj Mateja Zrebného.

Slovenskí influenceri nás z času na čas zavedú aj do svojho súkromia. Ako to vyzerá v ich šatníkoch či dovolenkovom apartmáne, už vieme, no zamýšľal si sa niekedy nad tým, aké poklady skrývajú vo svojej garáži?

Refresher oslovil niekoľko známych tvárí, ktoré nás previedli svojou zbierkou športiakov aj vzácnych veteránov a medzitým s nami stihli aj rýchly pokec. V článku sa dozvieš, ako si vybrali svoje autá, čo je pre nich rozhodujúcim faktorom aj na akých modeloch jazdili kedysi. Kto nedá dopustiť na luxus a kto si skôr ide nenápadnosť?

Andrea „Saky“ Szakálová

Ak niekoho nemôžeme vynechať na našom zozname, je to práve influencerka Andrea Szakálová, ktorú v instasvete poznáš aj ako Saky. V jej contente nechýbajú exotické destinácie, brutálne outfity, no predovšetkým neskutočný repertoár šialene luxusných áut. Posledné roky je vraj silno zamilovaná do značky Maserati.

Svoje prvé si kúpila, keď mala 24 rokov za 8-tisíc eur, a to z autopožičovne so zadretým motorom. Celé ho vraj dala postupne do poriadku.

„Na mojom prvom Maserati bola tmavosivá matná fólia, na ktorú keď zasvietilo slnko, bola dúhová, brzdové strmene boli žlté a disky čierne,“ hovorí pre Refresher. Na akom aute jazdí dnes? Zdroj: Archív respondenta/Andrea Szakálová

Pred necelým mesiacom si zaobstarala už druhý model Maserati Ghibli 3.0 V6, rok 2020. „Bohužiaľ, aj toto nové auto je opäť v dieseli, čo sa asi autičkárke ,neodpúšťa‘. Ale má necelých 300 koní a musím povedať, že aj v dieseli to má dušu a emóciu Taliana. Mala som predtým aj benzínové autá, samozrejme, aj s viac koňmi, ale mnohé z nich nemali takú emóciu,“ hovorí exkluzívne pre Refresher.

V tomto článku si prečítaš: Ktorí influencer zdedil Škodu Favorit po babke.

Akému modelu je verný Matej Zrebný.

Ktorý influencer nedá dopustiť na veterány.

Kto má v aute fotku Ryana Goslinga.

Komu v garáži nechýba Maserati a Ferrari.

Andrea Szakálová so svojím novým modelom Maserati Ghibli 3.0 V6, rok 2020. Zdroj: Archív respondenta/Andrea Szakálová

„Vzhľadom na to, že je tam vysoký krútiaci moment, je to zadný náhon a Maserati nemohlo dopustiť zvuk dieselu, tak spravili ultimátny zvukový systém na štyroch výfukoch, ktorý je naozaj precízny a hlboký. Nikto neverí, že je to diesel. (smiech) Toto auto však neodporúčam začiatočníkom, pretože aj pri celkom ,nízkom‘ výkone sa môže veľmi rýchlo dostať do šmyku,“ dodáva.

Saky nám priznala, že ide o jej vysnívané auto a nikdy si nemyslela, že si ho jedného dňa bude môcť dovoliť. Auto si vraj zamilovala v momente, keď ho dostal kamarátkin frajer na osemnástku, čo bolo vlastne rok po tom, ako daný model uviedli na trh. Oslávenec však svoj drahý dar po niekoľkých mesiacoch „na totálku rozbil“ v daždi na diaľnici, no nikomu sa nič nestalo.





Zdroj: Archív respondenta/Andrea Szakálová

„Vtedy som nemala pochybnosti ani o bezpečnosti vozidla a musím povedať, že to pri rozhodovaní zohralo veľkú rolu. Ďalšia vec je, že som nemohla mať auto, ktoré vidím každý deň na ceste. Je ich naozaj málinko a každý sa za ním otočí, aj keď je z druhej ruky. Každý si myslí, že je to drahé a nedostupné auto, ale nie je to tak. Čo je však na ňom naozaj drahé, je servisovanie.“

Influencerka však z času na čas jazdí aj na Ferrari 458 Italia, čo je podľa jej slov najemočnejšie auto, aké kedy šoférovala. Jej ďalším vysnívaným modelom je Porsche Carrera 911, model 991.

Na konci pokecu s nami si zaspomínala aj na svoje prvé „žihadlo“, ktorým bol Mercedes E240 z roku 2004. Šoférovať sa však učila na aute svojej maminy a hotovej legende BMW E46 325i z roku 2001 v manuáli. So smiechom priznáva, že vôbec nejde o auto vhodné pre niekoho, kto práve vyjde z autoškoly. Ako však vidieť, rada si dáva veľké ciele, a to rovnako v biznise, ako aj šatníku a exkluzívnej garáži.

Yaksha

Michal „Yaksha“ Novotný sa pravidelne objavuje v rebríčku najlepšie oblečených osobností. Na miestnu scénu rád prináša závan experimentu, ale aj estetiku svetových metropol, ktorú si rád uchopí po svojom, ako aj vlastne každý projekt, ktorého sa dotkne. Sám seba najradšej označuje za kreatívca, no poznať ho môžeš aj ako producenta, dôležitú osobnosť hiphopovej scény (ale aj zarytého milovníka atletiky).