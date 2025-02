Módna značka Jacquemus vstupuje do sveta beauty: Spojili sa s L'Oréal a plánujú tvorbu parfumov

Známa módna značka Jacquemus ohlásila spoluprácu s poprednou beauty značkou L'Oréal. Napriek krátkej histórii sa Jacquemus rýchlo vypracoval na jednu z najvýraznejších luxusných módnych značiek v súčasnosti.

Francúzsky módny dom Jacquemus oficiálne vstupuje do kozmetického priemyslu. Značka oznámila dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou L'Oréal, ktorá jej pomôže priniesť prvé beauty produkty. Túto informáciu o spolupráci obe značky oznámili na výročnej konferencii spoločnosti L'Oréal v piatok, informuje Vogue.

Ide o úplne prvý vstup dizajnéra značky Jacquemus do tohto odvetvia. Partnerstvo dvoch značiek má mať dlhodobý charakter. K spolupráci sa vyjadril aj Simon Porte Jacquemus, ktorý je dizajnérom značky: „Pred 15 rokmi som začal snívať a budovať značku, a už vtedy boli parfumy a kozmetika súčasťou mojej vízie. Dnes môžem s hrdosťou osláviť ďalší míľnik, ktorý sme spoločne v priebehu rokov vybudovali,“ napísal pod príspevkom na instagramovom profile značky Jacquemus.

Kedy sa dočkáme kozmetických produktov?

Na otázku médií, kedy môžeme očakávať prvé produkty, sa prezident značky L'Oréal Cyril Chapuy vyjadril: „Ak chcete vytvoriť skutočne luxusný produkt, trvá to zvyčajne dva roky. So Simonom budeme v nasledujúcich dvoch rokoch pracovať na tom, ako prekvapiť beauty svet. V tejto fáze je parfuméria jasná voľba, no čo bude ďalej, uvidíme.“