VIDEO: Brankár Popradu sa mimoriadne tešil z vyhraného zápasu. Pri oslave rozbil plexisklo

Vayova oslava po zápase obletela internet.

Maďar Adam Vay pôsobí v HK Poprad. V utorok sa odohral zápas s Novými Zámkami, ktorý skončil pre Poprad mimoriadne priaznivo. Brankár úspech na ľade náležite oslávil.

Poprad uštedril svojmu súperovi až 12 gólov, pričom vďaka šikovnosti brankára neinkasoval ani jeden. Za vyhratý zápas si Popradčania pripísali tri body.

Internetom koluje video Vaya, ktorý po zápase oslavuje na ľade. Vyzýva fanúšikov, aby skandovali, a následne sa z celej sily hodil na plexisklo. To jeho váhu neudržalo a roztrieštilo sa na malé kúsky.

Po tom, čo sa plexisklo rozletelo, Vay oslavoval ďalej a z incidentu nebol prekvapený. Mnohí si preto myslia, že rozbitie bolo vopred dohodnuté. „Bez prekvapujúcej reakcie? tak určiteeee,“ napísal používateľ.

Iný fanúšik však píše, že brankár takto oslavuje pravidelne a nie je to nič nové. „Takúto oslavu má Adam vždy, asi sa hádže do toho istého miesta a plexi už bolo oslabené,“ píše, pričom si nemyslí, že by rozbitie bolo vopred plánované.