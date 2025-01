WEEKEND RADAR: Čo sa tento víkend deje v Bratislave? Športový podvečer, párty na korčuliach či 360° stage

Prečítaj si našu pravidelnú rubriku s víkendovým prehľadom akcií v hlavnom meste.

Život v Bratislave je pestrý a ponúka množstvo možností na zábavu – od živých hudobných podujatí a klubových párty až po kultúrne akcie a chillout v štýlových baroch. V hlavnom meste sa mieša undergroundová a mainstreamová atmosféra. Na obľube naberajú aj komunitné priestory a alternatívne eventy. Pozri si prehľad, aké možnosti máš cez víkend.

Redakcia každý týždeň v piatok pripravuje prehľad toho, čo sa deje v Bratislave, a vyberá TOP akcie, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme WEEKEND RADAR , aby si vždy postrehol zaujímavé udalosti, koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otváračky či iné kultúrne podujatia.

Cyklistika, 31.1. (piatok)

O 18:00 sa na Námestí SNP v Bratislave uskutoční cyklojazda January Critical Mass, ktorú organizuje skupina Critical Mass Bratislava. Cieľom podujatia je podporiť cyklistiku v meste a poukázať na význam udržateľnej dopravy.

Zdroj: Facebook/Critical Mass Bratislava

Klub 31, 31.1. (piatok)

V priestoroch UPC Mosty - Klub 31 sa uskutoční večer spoločenských hier s názvom Friday Night. Podujatie je určené nielen pre študentov na internáte, ale všetkých, ktorí si chcú zahrať rôzne spoločenské hry, porozprávať sa a stráviť príjemný čas s priateľmi či s rodinou.

Zdroj: Facebook/UPC Mosty / Klub 31

Šafko, 31.1. (piatok)

Na podujatí INSOMNIA SOUND, v klube na Šafárikovom námestí, vystúpi kolektív Insomnia Sound – známa štvorica Matey, Coby, Cennat a Playboitrani, známa svojimi energickými setmi zameranými na elektronickú hudbu.

View this post on Instagram A post shared by ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

KC, 31.1. (piatok)

Kácečko začne svojím klasickým formátom Už je dobre, ktorý potrvá do 22:00. Neskôr však poriadnu párty rozbehne Masokombinight, ktorá do Bratislavy prináša známe DJ-ské mená zo zahraničia. Tentokrát to bude Badger aj so svojimi 2000s hitmi v novom šate. Príď si užiť 360° stage.

View this post on Instagram A post shared by MÄSOKOMBINÁT (@masokombinatsk)

Temný OST BLOCK, 31.1. (piatok)

Rudeboys Radio už netreba predstavovať. Trojica však funguje aj samostatne a dnes v piatok si môžeš užiť hudbu Otca Mirca v Temnom Oste. Na akcii s názvom ALLNIGHTER ti bude hrať Mirec od 22:00 až do druhej – ak ťa lákajú rytmy hiphopu, house, afro, dancehall či caribbean, vieš kam máš ísť. Jeho DJ kolega z trojice Romski zahrá už na vyššie spomenutom Masokombinight.

View this post on Instagram A post shared by 𝙊𝙩𝙚𝙘_𝙈𝙞𝙧𝙚𝙘 (@otec_mirec)