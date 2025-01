Sony prišlo s revolučnou novinkou. Gameri by hry po novom mohli vnímať aj čuchom

Prostredníctvom novej technológie by mohli hráči využívať aj ďalší zmysel.

Sony na CES 2025 predstavilo revolučnú novinku. Svoje technológie chcú posunúť na nový level a hráči by mohli pri hraní využívať ďalší zmysel. Vývojári chcú, aby gameri hry vnímali aj čuchom. Informuje o tom portál Tribune.

Novinku predstavili na hre The Last of Us. V dvojminútovom videu ukázali, ako by sa po novom mohli hrať hry. Autentický zážitok by si mohli hráči vychutnať v obrovskom „boxe.“ Je to uzavretý priestor, ktorý je zvnútra oblepený obrazovkami. Hráčov teda presunie priamo do deja. Súčasťou boxu je aj technológia, ktorá spúšťa pachy a vône.

Sprostredkovať vôňu cez hru teda bude technicky náročné a na to, aby niekto vlastnil podobnú technológiu, by musel vlastniť naozaj štedrý priestor. Realitou by sa to však mohlo stať v rôznych herných centrách.

Používateľom sa novinka páči, no demonštrácia na spomínanej hre ich mierne znepokojila. „Naozaj nechcem nič cítiť z The Last of Us,“ hovorí hráč. Jedná sa totiž o post-apokalyptickú hru. V niektorých to zasa vyvoláva zvedavosť a podporuje ich predstavivosť. „Myslím si, že smrdia ako popcorn,“ povedal iný milovník hry o zombies, ktorí sú ústrednými postavami.