McGregor plánuje zápas s Loganom Paulom. Po zranení a kauzách sa chce opäť vrátiť do ringu

Conor McGregor dnes prostredníctvom sociálnych sietí oznámil, že prijal ponuku na exhibičný boxerský zápas s Loganom Paulom. Toto podujatie by sa malo konať budúci rok v Indii. Zároveň tiež poprel fámy o jeho návrate do UFC.

„Fámy o zápase s Topuriom sú nepravdivé. Som predbežne dohodnutý s rodinou Ambaniovcov, že sa stretnem s Loganom Paulom na boxerskej exhibícii v Indii. Už som sa dohodol. Potom sa budem usilovať o návrat do Oktagonu,“ odkázal McGregor svojim fanúšikom. Paulova strana sa k tejto dohode oficiálne nevyjadrila.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon.