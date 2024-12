Tráviť čas s kamoškou či s rodinou nemusíš len vysedávaním na káve.

Ak hľadáš originálne nápady na rande, víkendové výlety s priateľmi alebo chceš sám/-a vyskúšať niečo nové a kreatívne, Bratislava ponúka množstvo miest, ktoré ti spríjemnia deň a prinesú nezabudnuteľné zážitky. Najmä v zimných mesiacoch, keď je na vonkajšie aktivity príliš chladno, neuškodí trochu inšpirácie na trávenie dlhých večerov so svojimi najbližšími.

Od škôl varenia, kde sa naučíš pripraviť delikatesy, cez keramické ateliéry, kde si môžeš vytvoriť vlastný kúsok umenia, až po rôzne workshopy a kreatívne dielne, ktoré ťa vtiahnu do sveta ručných prác a tvorby. V tomto článku ti prinášame tipy na miesta, ktoré sú ideálne na zábavu, relax, ale aj na spoznávanie nových záujmov, o ktorých si možno ani nevedel, že ich máš.

Ak ťa zaujíma, čo sa deje v tvojom meste a chceš byť medzi prvými, ktorí sa dozvedia o nových pekárňach, kaviarňach, kreatívnych dielňach či iných cool spotoch, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Nemíňajte s kamošmi na drahú večeru, uvarte si ju spolu

Rezervovať stôl v podniku a zaplatiť večeru už nie je žiadna novinka ani nič originálne. Ak však chceš oživiť rande alebo len tak nabrať zručnosti vo varení, v Bratislave sa nachádza množstvo kuchárov, ktorí ťa to radi naučia. Školy varenia fungujú na princípe výberu kuchyne. V našom hlavnom meste ich je dostatok, takže si prídu na svoje milovníci woku aj bruschetty.

Napríklad v Gourmet academy ťa bude učiť samotný šéfkuchár Michal Konrád, ktorý stojí za novootvoreným podnikom Moozi. Okrem iného, pod záštitou prémiovej školy varenia ti pomôže Martin Pyco Rausch či taliansky Slovák Andrea Ena, vegánsku kuchyňu ťa naučí pripraviť Surova Dcérka (Nikoleta Kováčová) či cukrárka Petra Tóthová. Tak ako na väčšine hodín, všetko potrebné k vareniu ti zabezpečí škola. Najbližšie kurzy sú otvorené na január, tak načo čakať?

Ďalšou známou školou je Chefparade. Tá ponúka kurzy zamerané na rôzne kuchyne sveta – od talianskej, cez ázijskú, až po modernú slovenskú. Mnohé kurzy sú prispôsobené pre skupiny alebo firmy, takže sa dajú využiť aj na teambuildingy. V porovnaní s vyššie spomenutou školou varenia je cenovo dostupnejšia a variť sa naučia aj Východoslováci. Jednu pobočku majú totižto aj v Košiciach.

Oddych so štetcom v jednej ruke a s kávou v druhej

Kurz keramiky síce nie vždy vyzerá ako scénka z ikonického filmu Duch s Patrickom Swayzem a Demi Moore, ale určite sa pri ňom poriadne zabavíš. Nasha Keramika je štúdio, ktoré sa o presne takýto zážitok postará. Na kurz keramiky si však musíš vyhradiť dostatok času – trvá totižto až 3 hodiny! Ideálne miesto na oddych a tvorivé vybláznenie. A najlepšie na tom je, že svoj výtvor môžeš niekomu podarovať alebo vydekorovať si s ním byt.

Keď sa chceš zašpiniť menej, odporúčame ti maľovanie pod dohľadom skúsených umelcov, tvoje myšlienky sa pretvoria na plátno a bude to aj nejako vyzerať. Skvelým príkladom je napríklad Feel the art ateliér na Račianskej 80. Tam si môžeš užiť oddych dokonca aj so svojím domácim miláčikom. V ateliéri sa o teba s láskou postará Janka a Nikoleta, ktoré stoja za konceptom.

Ďalším skvelým priestorom, ktorý funguje vo väčšom, je Arteliér na Grösslingovej 24. Okrem kurzov maľovania, ich priestor je vhodný aj na teambuilding, večierok, stretnutie s priateľmi či dokonca rozlúčku so slobodou. Súčasťou priestoru je aj kaviareň a ani zaobstarať catering im nerobí problém. Tento priestor má jednoducho všetko! Už len vezmi kamošky, ocina, sestru, manžela či frajerku a vyplavte si endorfíny pri umení.

Originálny darček s osobným touchom

Ak máš rád umenie, ale nerád tvoríš alebo sa nechceš zašpiniť, aj pre teba tu mám unikátne riešenie, ktoré je vhodné dokonca aj ako darček. Galéria na Pánskej 31 v Bratislave s názvom Iris ti vytvorí umenie z tvojho oka.

Ich práca spočíva vo využívaní najmodernejšej technológie, ktorá zachytí každý detail oka v priebehu niekoľkých sekúnd. Následne spracujú tvoju fotografiu, aby odhalili jedinečnosť a krásu tvojho oka za pár minút. Následne si môžeš vybrať zo širokej ponuky formátov, povrchových úprav a efektov, vďaka ktorým sa tvoje oko premení na jedinečné umelecké dielo prostredníctvom profesionálnej tlače vo vysokom rozlíšení.

Ateliér Amulet je ďalším skvelým miestom, kde sa toho vieš mnoho naučiť – kresliť kaligrafiu, pracovať so svojou pravou hemisférou a študentov tam dokonca pripravia na talentové skúšky na strednú či vysokú školu. Okrem iného robia workshopy aj v Galérii Nedbalka, kde pracujú s kaligrafickým štetcom a tušom. Nikdy nevieš, kedy sa ti tento typ písma a umenia zíde. Napríklad na vypísanie svadobného oznámenia či narodeninovej pozvánky.

Ak si typ, ktorého nebaví sedieť vystretý, so štetcom v ruke, máme pre teba lepšiu alternatívu, kde na maľovanie obrazov musíš strieľať do balónov, jazdiť na bicykli či hrať šípky. Ide o priestor na adrese Škultétyho 16 s názvom Flowe. Zážitkové maľovanie, pri ktorom sa odreaguješ, spotíš, no hlavne, poriadne zabavíš. Celý ateliér si vieš na hodinu zarezervovať iba pre seba a prejaviť tam svoju umeleckú dušu.

Týmito priestormi a nápadmi to však nekončí. Hlavné mesto ponúka množstvo krásnych konceptov, kde sa vieš umelecky realizovať, oddýchnuť, skúsiť niečo nové či nabrať know-how.

Aj napríklad ulice Starého mesta ponúkajú rôzne workshopy. Na Starej tržnici v podniku Lab.cafe si môžeš vyrobiť rastlinné teráriá, machové obrazy či sójové sviečky. Pre nadšencov beauty a starostlivosti o telo sa spojila prírodná kozmetika Malinna a gua sha zo silk & stones, ktorí ti ukážu dôležité body na tvári. Aj contemporary suvenir na Medenej ulici vie prekvapiť zaujímavým workshopom. Ďalšie nájdeš v rôznych centrách ako napríklad Kácečko či Mareena alebo na našom webe, kde ťa budeme informovať o najaktuálnejšom dianí v meste!