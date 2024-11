Silk & stones prináša jedinečné šperky z polodrahokamov, perál či oblečenie z kvalitného hodvábu.

Upcyklované produkty, zodpovedné nakupovanie a ručne vyrábané šperky predstavujú nový spôsob, ako vniesť do módy ohľaduplnosť k životnému prostrediu a jedinečnosť do šatníka. Keď som vstúpila do ateliéru značky silk & stones, okamžite ma pohltilo čaro autentickosti, originality a príbehov, ktoré sa skrývajú za každým kúskom.

Dizajnérky Gréta a Vivien, stojace za touto značkou, ma osobne previedli priestorom, kde každý detail odzrkadľuje ich záväzok k udržateľnosti. Názov značky, ktorý v preklade znamená hodváb a kamene, presne vystihuje ich prácu s kvalitnými materiálmi – od jemných látok až po prírodné kamene.

Videla som, ako s láskou a precíznosťou pretvárajú tieto suroviny na unikátne produkty pre ľudí, ktorí si vážia hodnotu a príbeh svojho oblečenia. Atmosféra v ateliéri bola dôkazom, že móda môže byť nielen krásna, ale aj zodpovedná.

Značka ponúka kolekciu šperkov vyrobených z polodrahokamov, perál či vintage oblečenie z hodvábu. Ich práca sa zameriava na kvalitu a nadčasový štýl. Počas 4 rokov fungovania si vybudovali stálu klientelu a ich produkty si obľúbili aj viaceré známe osobnosti. Ich šperky nosí napríklad tanečník Matyáš Adamec či herci Jakub Jablonský a Petra Dubayová. Custom oblečenie z dielne Vivien a Gréty vlastní aj influencerka a dídžejka Valéria Frázová (Fralaa).

„Vzdávať hold kvalitnému prírodnému materiálu vintage pôvodu sme sa rozhodli preto, lebo nevidíme zmysel v tvorbe z panenského materiálu, ktorá prispieva k celkovej nadprodukcii na svete,“ hovoria zakladateľky značky.

Zdroj: silk & stones

Z Prahy do Bratislavy

Vivien a Gréta sú vyštudované dizajnérky. Know-how získavali v rôznych odvetviach. Vivien začala s tvorbou svojich vlastných kabeliek a Gréta okrem iného tvorila ľuďom šatníky na mieru. Počas svojej kariéry sa však nestretli iba s dizajnom v módnom priemysle. Skúsenosti majú aj s interiérovým dizajnom.

Silk & stones začali budovať spoločne v Prahe a počas 4 rokov pôsobenia značky viackrát menili svoje pôsobisko. Teraz však „zakotvili“ v Bratislave a otvorili si ateliér v Ružinove na Ondavskej 1. „Pre Bratislavu sme sa rozhodli preto, lebo sme si tu našli prvé priestory, ktoré sme mohli po roku vymeniť za väčšie a to hlavne vďaka podpore, ktorú sme na Slovensku cítili od začiatku,“ vysvetľujú dizajnérky.

Miesto, kde vyrábajú produkty, slúži aj ako showroom a pre verejnosť je otvorený každú stredu od 11:00 až do 19:00. Tam máš možnosť pozrieť si ich prácu, vyskúšať oblečenie, vybrať hodvábnu šatku, vyskúšať prsteň či kúpiť sviečku z upcyklovanej lastúry. Okrem iného si ich produkty môžeš pozrieť aj v kamennej predajni s názvom Concept Story. V nej nájdeš aj iné udržateľné značky ako Nehera či So Slow.

Ako to funguje?

Gréta a Vivien dávajú oblečeniu druhú šancu. Každý týždeň v sobotu chodia do second handov a hľadajú kúsky, ktoré dizajnom a materiálom sedia do ich značky. Potenciál vidia aj v poškodených kúskoch. Všetky veci však predtým, ako ich dizajnérky pretvoria na exkluzívny model, prejdú profesionálnym čistením.

„Ak si myslíte, že luxus a udržateľnosť nie sú zlúčiteľné, tak máme pre vás dobrú správu! Upcykláciou vyradených odevov a šatiek premieňame nechcený hodváb na dizajnérske kúsky a predlžujeme tým životnosť jedného z najpevnejších a najkvalitnejších prírodných vlákien,“ píše sa na ich oficiálnej stránke.



Keď som navštívila ich ateliér, dizajnérky mi ukázali nádhernú hodvábnu košeľu s pestrými vzormi. Vyrobená bola z 5 šatiek, ktoré sa nedali použiť kvôli rôznym poškodeniam. Ony sa však rozhodli dať im šancu a namiesto toho, aby šatky skončili v koši, vznikla z toho krásna košeľa. Zo šatiek vyrábajú okrem iného napríklad sukne či topy.

Oblečenie však nie je ich jedinou vášňou. Špecializujú sa aj na výrobu šperkov z polodrahokamov, riečnych perál a drahých kovov. Všetko je ručná výroba a najlepšie bude, keď si ten svoj prídeš vyskúšať. Vivien a Gréta ti s radosťou pomôžu vybrať.

A čo tak sviečka z lastúry? Bez problémov. Kreativite sa medze nekladú a druhý dych pod rukami šikovných slovenských dizajnérok dostáva aj „odpad“ z reštaurácií. Zjedené, prázdne lastúry, ktoré by inak skončili v koši, sa naplnia ručne odlievaným kokosovým voskom a vznikne z toho nádherná sviečka s minimalistickým dizajnom.

set sviečok z lastúr s názvom: spomienka na leto Zdroj: silk & stones

Nielen značka, ale aj životný štýl

Silk & stones nie je len značka, ktorá Grétu a Vivien živí, ale aj spôsob života, akým žijú. K tvorbe pristupujú s nehou, láskou a úctou. Práve preto sa venujú aj rôznym workshopom a šíria „osvetu“.

Len nedávno ich oslovila Slovenská národná galéria, aby tvorbu šperkov naučili aj ostatných. Šperkárske štúdio sa na chvíľu premiestnilo do priestorov galérie a vznikla tam oáza plná kreativity a ľudí, ktorí dbajú na to, aby na svojej pokožke nosili kvalitný šperk.

Ak si si myslel, že viac sa toho vymyslieť a zrealizovať nedá, si na omyle. Ich úplne najobľúbenejšou akciou, ktorú robia na pravidelnej báze, je gua sha workshop v spojení s prírodnou značkou kozmetiky Malinna. Samozrejme, gua she nachádzajúce sa na akcii sú z dielne Vivien a Gréty. Na ich výrobu používajú tradičný kameň, z ktorého vznikla akupunktúra, bian stone.

Workshop gua sha x Malinna stojí 50 €. Účastníci si môžu na mieste uplatniť aj 20 % zľavu na gua she a produkty MALINNA°. Zdroj: silk & stones

Dievčatá majú aktuálne rozbehnutých viacero projektov. V súvislosti s vianočnými sviatkami chystajú rôzne akcie, ako napríklad adventný kalendár, keď po Slovensku každý deň v decembri ukryjú rôzne predmety zo silk & stones, ktoré musia ľudia nájsť na základe indícií. Onedlho chystajú ďalší workshop v spojení s jogou, prírodnou kozmetikou Malinna, kvalitnou matchou a v neposlednom rade s ich produktami zo silk & stones.