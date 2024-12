Niektorí dostali doživotie, iní skončili s guľkou v hlave.

Drahé autá, majestátne vily, krásne ženy po boku, milióny na účte, moc, konexie, nedotknuteľnosť... Život gangstrov možno na prvý pohľad vyzerá lákavo, ale daň za tento luxus je často až privysoká. Pozerať sa neustále cez rameno a žiť v strachu o svoj život alebo slobodu, asi nie je snom nikoho z nás.

V kútiku duše však akoby každý z nás túžil aspoň na chvíľu spoznať tento svet. Pravdepodobne preto patria gangsterky medzi najpopulárnejšie filmové žánre. Na život vrahov, lupičov, násilníkov či obchodníkov s drogami sa radi pozeráme aspoň cez televíznu obrazovku alebo strieborné plátno. Vieme totiž, že ide „len o film“ a často si na konci aj tak uvedomíme, že sme nesledovali príbehy hrdinov, ale antihrdinov.

Filmári odjakživa vedeli, že život kriminálnikov je vďačný na spracovanie, preto história tohto žánru siaha až do roku 1905. Na základe knihy Marilyn Yaquintovej Pump´Em Full Of Lead totiž môžeme považovať za prvý pokus o gangsterku snímku Desperate Encounter Between Burglars and Police od Edwina S. Portera práve z tohto roku.

V tomto článku ti priblížime zopár najznámejších gangstrov v histórii, ich zločiny a tiež filmy a seriály, ktoré o nich nakrútili. Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetky články na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero recenzií, rozhovorov, reportáží zo zahraničia, profilov osobností či desivé kriminálne príbehy.

John Dillinger

Podľa spisov FBI John Herbert Dillinger od septembra 1933 do júla 1934 spolu so svojim násilníckym gangom terorizoval americký stredozápad. Zabili 10 mužov, zranili 7 ďalších, vykrádali banky a zorganizovali 3 úteky z väzenia. Počas jedného zabili šerifa a v druhom zranili dvoch strážcov.

Napokon ho dostali agenti FBI po dôkladnom pláne, keď 22. júla 1934 v Chicagu vychádzal z divadla s dvomi ženami. Síce takmer hneď zistil, že niečo nie je v poriadku a dal sa na útek, po troch výstreloch padol bezvládne k zemi. Nemal šancu, agenti boli v presile.

Dillingera stvárnil Johnny Depp v doposiaľ najznámejšom filme o tomto gangstrovi Public Enemies (2009). Jeho rivala, agenta FBI Melvina Purvisa, hral Christian Bale. O známom lupičovi vznikli ešte filmy Dillinger z roku 1945 (ďalší film s rovnakým názvom vznikol ešte v roku 1991), Young Dillinger (1965) a The Lady in Red (1979).

Zdroj: Wikimedia Commons/Indiana State Penitentiary

Lucky Luciano

Ako píše portál Biography, práve rodák zo Sicílie Charles „Lucky“ Luciano hádam najzásadnejšie zmenil históriu mafie v Spojených štátoch. New York City rozdelil na päť zločineckých rodín a sám šéfoval zločineckej skupine Genovesovcov spolu s Vitom Genovesem. Taktiež založil komisiu, ktorá slúžila ako riadiaci orgán pre organizovaný zločin na celoštátnej úrovni.

Už ako devätnásťročného ho v roku 1916 prvýkrát zatkli za predaj heroínu. Po odpykaní trestu sa „nabalil“ pašovaním alkoholu počas prohibície. Prezývku „šťastlivec“ si získal po tom, ako ho v roku 1929 brutálne napadli členovia konkurenčného gangu.

Napriek tomu, že ho zbili a dobodali, Talian zázračne prežil. Na pamiatku si však odniesol nepekné jazvy na tvári, na krku a pravé oko mal už permanentne privreté. Následne s pomocou spojencov zneškodnil dva najväčšie newyorské klany vedené Salvatorom Maranzom a Joeom Masserianom a ovládol newyorské podsvetie.

O mocnom mafiánovi nakrútil film s názvom Lucky Luciano v roku 1973 slávny taliansky režisér Francesco Rosi. Počas deväťdesiatych rokov o Lucianovi vznikli ďalšie dve snímky Mobsters (1991) a Hoodlum (1997). V prvej ho stvárnil Christian Slater, v druhej Andy Garcia, ktorého si môžeš pamätať aj z kultového Godfathera.

Zdroj: Wikimedia Commons/New York Police Department

Al Capone

Pre viacerých asi najznámejší gangster v histórii prezývaný Scarface vďaka jazvám na tvári z bitiek počas mladosti. Aj Al Capone bol spojencom Luciana v newyorskom boji o moc a „vyrástol“ počas prohibície, kým sa stal hlavou mafie v Chicagu.