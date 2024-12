Nový rok, nové ja? Týchto 8 tipov ti pomôže dosiahnuť tvoje novoročné predsavzatia

V roku 2025 bude umelá inteligencia meniť naše pracovné návyky. Množstvo AI nástrojov a appiek ti vie pomôcť v plnení tvojich novoročných cieľov.

Ak aj ty patríš k ľuďom, ktorí si pravidelne na konci starého roka alebo na začiatku nového tvoria vision boardy a plánujú si svoje ciele, určite vieš, že nie vždy sa to dá naplniť tak ľahko, ako si želáme. Asi každý z nás si už aspoň raz sľuboval, že od prvého januára bude všetko iné a konečne sa nám podarí napraviť svoje zlozvyky či vytvoriť si nové zdravšie návyky. Často to však veľmi rýchlo stroskotá a veľké očakávania vystrieda trpké sklamanie.

Zmena je náročná, no napriek tomu má každý z nás schopnosť dosiahnuť a udržať si dôležité zmeny vo svojom živote bez ohľadu na vek alebo dlhoročne zaužívané zvyky. Preto tu máme pre teba vedou overené tipy, vďaka ktorým výrazne zvýšiš svoje šance na úspech.

1. Poznaj svoje „prečo“

Na začiatok si potrebuješ uvedomiť svoju motiváciu, ktorú si budeš pripomínať, keď prídu lenivé dni. Všetci by sme chceli byť bohatší či krajší, no pre skutočné odhodlanie potrebuješ niečo menej povrchné. Forbes odporúča, aby tvoj cieľ bol v súlade s tvojimi hodnotami a reprezentoval niečo, na čom ti skutočne záleží.

Príklad: Ak je tvojím cieľom zlepšiť fyzickú kondíciu, namiesto toho, aby si si stanovil iba cieľ schudnúť, skús si uvedomiť, prečo ti záleží na tomto cieli. Možno chceš byť silnejší, aby si mohol tráviť viac času s rodinou a priateľmi pri outdoorových aktivitách, alebo chceš zlepšiť svoje zdravie, aby si mohol byť produktívnejší v škole či v práci a užívať si kvalitný život. Je tento cieľ spojený s tvojimi osobnými hodnotami alebo ide len o estetický vzhľad?

Zdroj: Pexels / Polina Zimmerman

2. Neber si toho na seba príliš veľa

Častá chyba, ktorú mnohí robia, je, že si určia príliš veľa predsavzatí. Môže sa ti potom stať, že toho bude na teba príliš, nebudeš to robiť poriadne a nakoniec to pravdepodobne aj vzdáš. Radšej si vyber jeden, maximálne dva ciele, do ktorých dáš všetko.

Príklad: Namiesto toho, aby si si predsavzal naučiť sa nový jazyk, ušetriť viac peňazí, častejšie cestovať a začať cvičiť každý deň, zameraj sa na jeden hlavný cieľ, ktorý je pre teba aktuálne najdôležitejší. Najskôr sa napríklad začni venovať pravidelnému cvičeniu. Keď sa tento zvyk stane sa prirodzenou súčasťou tvojho života, môžeš sa následne pustiť do ďalšieho cieľa.

3. Urči si špecifické ciele

To, že si povieš, že chceš viac cvičiť, nestačí. Pre úspech je dôležité, aby si svoj cieľ špecifikoval a mohol si tak merať progres. Ak teda chceš v novom roku stráviť viac času vo fitku, ideálne si urči, koľko tréningov si dáš napríklad v jednom týždni.

Tipy od nás: SmartGym - aplikácia s osobným AI trénerom, ktorý ti vygeneruje tréningy podľa toho, kde cvičíš, aké máš vybavenie a na čo sa chceš zamerať

- aplikácia s osobným AI trénerom, ktorý ti vygeneruje tréningy podľa toho, kde cvičíš, aké máš vybavenie a na čo sa chceš zamerať Hevy - aplikácia, ktorá ti pomôže trackovať tvoje cvičenie, pomôže ti plánovať rutinu a navyše v nej nájdeš tipy na rôzne cviky

- aplikácia, ktorá ti pomôže trackovať tvoje cvičenie, pomôže ti plánovať rutinu a navyše v nej nájdeš tipy na rôzne cviky I Am Sober - appka, ktorá ti pomôže prestať piť alkohol, kávu či fajčiť. Môžeš si v nej značiť svoj progres a pomôže ti budovať si zdravšie návyky

- appka, ktorá ti pomôže prestať piť alkohol, kávu či fajčiť. Môžeš si v nej značiť svoj progres a pomôže ti budovať si zdravšie návyky Buddy alebo Spendee - skvelé appky, ak sa v novom roku snažíš ušetriť peniaze. Môžeš si tam trackovať koľko a načo míňaš a zároveň si aj vytvoriť budgety, ktoré ťa udržia na uzde

alebo - skvelé appky, ak sa v novom roku snažíš ušetriť peniaze. Môžeš si tam trackovať koľko a načo míňaš a zároveň si aj vytvoriť budgety, ktoré ťa udržia na uzde Bookmory - aplikácia pre budúcich knihomolov. Appka ti pomôže mať prehľad v tom, koľko kníh si prečítal. Zároveň si do nej môžeš zapisovať poznámky a myšlienky, ktoré ťa v knižkách oslovili

- aplikácia pre budúcich knihomolov. Appka ti pomôže mať prehľad v tom, koľko kníh si prečítal. Zároveň si do nej môžeš zapisovať poznámky a myšlienky, ktoré ťa v knižkách oslovili AppBlock - skvelý tool na udržanie pozornosti a zlepšenie produktivity

4. Vizualizuj si svoj cieľ

Ak už teda vieš, čo chceš dokázať - napíš si to. Štúdia od Stanfordu zistila, že ľudia, ktorí si zapísali svoj cieľ, zvýšili pravdepodobnosť, že ho dosiahnu o viac ako 70 %.

Prispôsob tomu svoje prostredie. Napíš si odkazy a ciele tam, kde to budeš vidieť - vytvor si rozvrhy, pripomienky či moodboardy. Nepodceň plánovanie a znač si svoj progres, tak aby si ho mal stále na očiach.

Tip od nás: Skvelým toolom je slovenský Skvelým toolom je slovenský žurnál , ktorý okrem prázdnych strán na tvoje vízie ponúka aj priestor na zapísanie si priorít a vyjadrenie vďaky. Rozpíš sa o tom, kedy si sa cítil spokojný so svojím výkonom a kedy si mal naopak chuť prestať. To ti môže pomôcť získať nadhľad nad tvojimi emóciami alebo ťa neskôr povzbudiť.

Zdroj: Pexels / Polina Zimmerman

5. Baby steps

Štúdia Healthline tvrdí, že zvyk sa v priemere buduje až 66 dní. Veľmi dôležitým hráčom je preto trpezlivosť a vytrvalosť. Nedávaj si okamžite veľké ciele, pretože ak ich nedosiahneš, môže ťa to odradiť a stratíš motiváciu. Ak by si napríklad chcel začať behať, prvé dni stačí iba 5 minút a postupne môžeš pridávať podľa toho, ako napreduješ.

Na budovanie návykov je navyše účinné odstrániť všetky prekážky. Spýtaj sa teda samého seba, čo ti vlastne bráni začať.

Príklad: Keď je pre teba najťažšia časť len vstať a ísť do fitka, prvé dni stačí, keď sa len obuješ a prejdeš sa k fitku a naspäť domov.

Zdroj: Pexels / Tirachard Kumtanom

6. Povedz to všetkým

Výborným lifehackom je to, keď svoje predsavzatie roztrúbiš všetkým okolo seba. Dáš tak záväzok nielen sebe, ale aj ostatným, ktorí sa ťa budú na tvoj progres pýtať a keďže nebudeš chcieť vyzerať ako idiot, v ťažkých chvíľach ťa to môže popohnať.

Osvedčila sa aj technika, pri ktorej si nájdeš niekoho, kto bude tvoj progres pravidelne kontrolovať. Ideálne by to ale nemal byť niekto blízky, pred kým sa za lenivosť nebudeš hanbiť.

7. Používaj tooly

Existuje množstvo nástrojov, ktoré môžu tvoj progres zefektívniť. Odporúčame ti používať remindre či udalosti v kalendári, ktoré ti aktivity pripomenú. Zároveň nájdeš kopec šikovných aplikácii, ktoré ti vedia celý proces uľahčiť.

Tipy od nás: Trello - je skvelé nielen na prácu, ale aj na trackovanie všetkých tvojich taskov

- je skvelé nielen na prácu, ale aj na trackovanie všetkých tvojich taskov Gola - aplikácia na sledovanie vlastných cieľov, kde môžeš zadávať ciele do prispôsobiteľnej šablóny a vidieť svoj pokrok v grafe. Navyše ti funkcia AI poradí, ako dosiahnuť tvoj cieľ rýchlejšie

- aplikácia na sledovanie vlastných cieľov, kde môžeš zadávať ciele do prispôsobiteľnej šablóny a vidieť svoj pokrok v grafe. Navyše ti funkcia AI poradí, ako dosiahnuť tvoj cieľ rýchlejšie Notion - pomôže ti nastaviť a sledovať ciele pomocou mnohých šablón pre produktívne rutiny. Môžeš ju taktiež využiť aj ako digitálny žurnál

- pomôže ti nastaviť a sledovať ciele pomocou mnohých šablón pre produktívne rutiny. Môžeš ju taktiež využiť aj ako digitálny žurnál Habitica - táto appka ti umožní dosiahnuť ciele hravou formou. Za splnené tasky dostaneš rôzne odmeny vo forme cool postavičiek

- táto appka ti umožní dosiahnuť ciele hravou formou. Za splnené tasky dostaneš rôzne odmeny vo forme cool postavičiek Todoist - appka, ktorá ti pomôže zlepšiť produktivitu

Zdroj: Pexels / ROMAN ODINTSOV

8. Odpustenie a odmena

Nakoniec je dôležité nebičovať sa, keď niečo pokazíš, či zabudneš alebo raz jednoducho ten tréning vynecháš. Nič si z toho nerob. Treba dať hlavu hore a postarať sa o to, že nabudúce zamakáš a hlavne sa na to nevykašleš.

Zároveň netreba zabúdať na oddych a odmenu. Zahrň do svojho plánovania aj míľniky, na konci ktorých sa nejak odmeníš. Rozvrhni si ich však rozumne, aby neboli príliš často a stále si sa na ne tešil.

Príklad: Po troch mesiacoch pravidelného cvičenia si doprajem nový športový outfit alebo wellness deň.

Všetko je však individuálne a možno nájdeš niečo, čo tebe funguje a napríklad ostatným nie. Dôležité je zotrvať.