Dráma vysielaná naživo: Muž pripevnil nabitú brokovnicu k hlave šéfa pôžičkovej firmy oceľovým lanom. Nevedel totiž platiť úver

Tony Kritsis nezvládol svoj hnev voči hypotekárnej spoločnosti a uniesol jej majiteľa. 48 hodín ho väznil s nabitou zbraňou pri hlave. Únos sa skončil až po naživo vysielanej konferencii, počas ktorej muž vynadal pôžičkovej firme a pasoval sa za hrdinu.

10. február 1977, Indianapolis, Spojené štáty americké – Rozzúrený Tony Kritsis pomaly prechádza aj so svojím rukojemníkom chodbami rezidenčnej budovy. Policajti im vytvárajú koridor, aby sa bezpečne dostali do spoločenskej miestnosti, kde na nich už čakajú desiatky novinárov.

Muži zákona nemajú na výber a musia sa podieľať na tomto nechutnom divadle.

Každý ich pokus zastaviť Kritsisa by totiž znamenal takmer istú smrť jeho rukojemníka Richarda Halla, riaditeľa jednej z miestnych hypotekárnych spoločností.

Kritsis upevnil oceľovým lanom k mužovej hlave spílenú brokovnicu. Na jednom konci lana urobil slučku, ktorú obviazal Hallovi okolo krku a druhý koniec pripevnil na spúšť zbrane. Ak by sa únoscovi čokoľvek stalo a potiahol by za lano, okamžite sa stlačí spúšť a odstrelí rukojemníkovi hlavu. Dômyselný mechanizmus Kritsis preventívne prekryl koženým vreckom, aby policajti ani náhodou nezistili, ako funguje a nedokázali ho zneškodniť.

Keď dvojica dokráča do spoločenskej miestnosti, nastane v nej dramatické ticho, ktoré prerušuje len cvakanie fotoaparátov. „Keď Tony a Hall vošli do miestnosti, obkľúčili ich policajti. Celé to vyzeralo, akoby pred novinármi stál jeden obrovský organizmus s dvadsiatimi nohami. Tony mal vypleštené oči. Nespal už niekoľko dní,“ spomína bývalá reportérka magazínu Wife-AM Cheryl Miller, ktorá bola vtedy na mieste.

Kritsis počas jednaní s policajtmi trval na tom, že mu majú zariadiť tlačovú konferenciu. Dostal, čo chcel. Američania, ktorí doma z gauča pozerajú odovzdávanie cien People’s Choice, zostanú v nemom šoku, keď sa tvár Johna Wayna – jedného z výhercov, zrazu zmení na šialenú tvár Tonyho Kritsisa.

„Som muž, ktorého nazývali únosca, ale som prekliaty národný hrdina. Nezabudnite na to. Túto pištoľ mám pripevnenú k hlave toho s**ča už tri dni. Oni mali jednu pištoľ pripevnenú k mojej hlave už štyri aj pol roka,“ kričí Kritsis do éteru počas živého prenosu.

Zrazu však zmierni tón hlasu a dodá, že inak je „veľmi milý chlapík“: „Moji priatelia by povedali, že som najstabilnejší muž, akého poznajú. Viete si predstaviť, čo všetko predchádzalo tomu, aby muža ako ja prinútili urobiť niečo takéto?“ nadáva Kritsis na nespravodlivosť hypotekárnej spoločnosti. Čo je najhoršie, na mnohých ľudí Kritsisova snaha urobiť z obete páchateľa zafunguje.

Dostal nesprávneho

Všetko sa začalo 8. februára 1977 v meste Indianapolis, v strednej Indiane. Do budovy, v ktorej sídlila hypotekárna spoločnosť Meridian Mortage prišiel jeden z jej klientov Antony G. Kritsis. Nešlo o neobvyklú návštevu. Odkedy mu firma pred štyrmi rokmi poskytla úver na kúpu pozemku, Kritsis jej sídlo navštevoval pravidelne, píše portál Dead Man‘s Line, ktorý je súčasťou marketingovej kampane k dokumentárnemu filmu o Kritsisovom prípade.

Omnoho zvláštnejšie bolo, že Kritsis do budovy nakráčal len v svetri s krátkym rukávom, hoci vonku mrzlo. V očiach zamestnancov bol tak trochu podivín, čiže ich to neprekvapilo. Práve z tohto dôvodu im nebolo podozrivé ani to, že so sebou niesol veľkú škatuľu a papierovú tubu, aká sa používa na uskladňovanie architektonických plánov.

Keď Kritsis prišiel na recepciu, zamestnankyni povedal, že chce hovoriť s predsedom spoločnosti ML Hallom. Bohužiaľ, ten bol v tom čase na dovolenke. Klienta sa však rozhodol vybaviť jeho syn Richard Hall, riaditeľ spoločnosti Meidian Mortage.

Kritsis počkal na Richarda v jeho kancelárii. Keď ho riaditeľ spoločnosti uvidel, domnieval sa, že Tony buď prišiel vyplatiť svoj dlh, alebo sa iba pohádať. Richard vedel, že si jeho otec zažil s Kritsisom viaceré nepríjemné konfrontácie, čiže bol pripravený na všetko. Teda aspoň si to myslel.