Haliey Welch, známa z virálneho meme „Hawk Tuah“, čelí kritike po tom, ako jej nová kryptomena Hawk zaznamenala prudký pád hodnoty krátko po spustení, informuje BBC. Po uvedení na blockchainovej platforme Solana kryptomena dosiahla trhovú kapitalizáciu až 490 miliónov dolárov, no v priebehu 20 minút stratila viac než 95 % svojej hodnoty.

Tento náhly kolaps vyvolal obvinenia zo schém typu „pump and dump“ a „rug pull“, kde promotéri kryptomeny manipulujú s jej hodnotou, aby získali zisk na úkor investorov.

