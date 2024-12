VIDEO: Z hercov Eddieho Murphyho a Martina Lawrencea bude rodina. Ich deti sa zasnúbili vo veľkom štýle

Dve slávne rodiny spojí láska.

Syn slávneho herca a komika Eddieho Murphyho, Eric, oznámil zásnuby so svojou partnerkou Jasmine Lawrence. Jasmine je dcérou nemenej známeho Martina Lawrencea, ktorého môžeš poznať z obľúbených filmov Bad Boys či Agent v sukni. Šťastná dvojica zverejnila túto novinku v sobotu na Instagrame prostredníctvom prepracovaného videa.

Video odhaľuje luxusnú atmosféru miesta, kde Eric požiadal svoju dnes už snúbenicu Jasmine o ruku. Celá miestnosť bola vyzdobená bielymi ružami a sviečkami. Vo videu je prvotná reakcia Jasmine, keď vstúpila dnu, ako aj moment, keď Eric pokľakol.

„Je to nádhera. Ó môj Bože, áno,“ zneli prvé slová Jasmine po tom, čo uvidela prsteň. Pod príspevkom, kde zverejnili video, zdieľali aj odkaz, v ktorom vyjadrili svoju vďaku a písali o tom, že ich láska je požehnaním od Boha a ich osudom.

Podľa magazínu People sa zásnuby konali už v stredu 27. novembra, pár si tak dal so zverejnením načas. Eric a Jasmine patria k tým, ktorí svoj vzťah udržiavajú skôr v súkromí. Nie je známe ani to, kedy presne spolu začali chodiť, no ich vzťah prvýkrát odhalili na Instagrame v lete pred tromi rokmi.