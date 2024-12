Kam sa presunúť zo siete X v roku 2025? Vybrali sme 5 najlepších alternatív

Keď Elon Musk pred niekoľkými rokmi kúpil Twitter, panovali obavy, ako veľmi platformu zmení. Nielenže prišiel s fakticky horším názvom, ale zásadne prepracoval aj algoritmy siete.

Tak kam sa máš prihlásiť? Tu je päť najlepších alternatív k Twitteru (po novom X), ak už máš dosť Elonovej politickej angažovanosti a trollov, ktorí komentujú každé vlákno. The Guardian, medzi prvými oznámil svoj odchod z platformy X. Nasledovali ho aj mnohé ďalšie mediálne domy, úrady, inštitúcie či známe osobnosti.

1) Bluesky

Aktuálne najviac vyhajpovaná sociálna sieť. Bluesky má pravdepodobne najbližšie k pôvodnému Twitteru. Spoznáš to na prvý pohľad, pretože feed vyzerá veľmi podobne. Jeho čaro je na prvý pohľad neviditeľné, a to sú jeho algoritmy. To, čo vidíš vo svojom feede, si určuješ sám/a a podľa profilov, hashtagov alebo kľúčových slov, ktoré sleduješ. Skrátka, je to naozaj ako Twitter za starých dobrých čias.

Zdroj: Bluesky

Podľa ich počítadla rastie obrovskou rýchlosťou, za posledné týždne si aplikáciu stiahlo vyše milióna ľudí denne. Niektorí ľudia platforme však vyčítajú, že zatiaľ nie je veľmi živá. Napriek tomu sa tam presúvajú už aj viaceré médiá, ale aj známe slovenské osobnosti, za zmienku stojí napríklad moderátor Sajfa či europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Počet registrovaných používateľov: viac ako 20 miliónov

2) Threads

Threads má byť alternatívou Twitteru od spoločnosti Meta, pod ktorú spadá Facebook, Instagram aj WhatsApp. Ak si bol posledné mesiace aktívny na Instagrame, sociálna sieť ti zrejme odporučila Threads (Vlákna). Často sa stáva, že príspevky z Threads sa náhodne zobrazujú vo feede iných Meta sietí. Jej silnou stránkou je práve to, že tam nájdeš veľa ľudí, ktorých už poznáš, a nie je taká prázdna.

Zdroj: Threads (Meta)

Lenže na rozdiel od iných alternatív má Threads typický algoritmus Meta, takže vám do feedu často hádže veci, ktoré vás možno až tak nezaujímajú. Sú tu aj obavy o bezpečnosť, ďalšia veľká sieť v rukách Zuckerberga len posilní jeho už aj tak značnú moc.

Počet registrovaných používateľov: viac ako 200 miliónov

3) Mastodon

Podobne ako Bluesky, aj Mastodon sa chce čo najviac priblížiť pôvodnému Twitteru. Na správy je stanovený limit 500 znakov. Rovnako chce zachovať komunitné zameranie. Má však aj identický problém – na Bluesky ani na Mastodone zatiaľ nie je dostatok používateľov. Jej najväčšou silou je však skutočnosť, že ide o decentralizovanú službu.

Zdroj: Mastodon

Počet registrovaných používateľov: viac ako 10 miliónov