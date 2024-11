FOTO: Takto vyzerá zrekonštruovaný Notre-Dame. Katedrálu po vyše 5 rokoch od požiaru slávnostne otvorili

K ničivému požiaru v gotickom kostole došlo v apríli 2019. Na piatkové slávnostné otvorenie prišiel aj Emmanuel Macron či cirkevní predstavitelia.

Notre.Dame je jeden z najvýznamnejších a najznámejších gotických kostolov na svete. Symbol Paríža a celého Francúzska po viac ako 5 rokoch od požiaru slávnostne otvorili. Prišli viacerí náboženskí predstavitelia aj samotný prezident Emmanuel Macron.

Mnohé zahraničné médiá ako BBC či CNN streamujú toto veľké podujatie naživo. Francúzsky prezident Macron prišiel do Notre-Dame s televíznym štábom, aby ukázal svetu zrekonštruovanú katedrálu päť a pol roka po tom, čo ju zničil požiar.

Celková obnova katedrály si vyžiadala viac ako 1 600 ton lešenia v katedrále a na obnovu stien bolo použitých viac ako 1 000 kubických metrov kameňa (ak by to prevážali osobné autá, muselo by ich byť 400), informuje CNN.

Na internete teraz kolujú fotky a videá z katedrály. Ľudí zaujíma, ako veľmi sa pamiatka zmenila po rekonštrukcii. Ako uvádza BBC, v minulosti sa totiž diskutovalo o možnostiach modernizácie budovy, napríklad vďaka sklenenej streche alebo veľkému plameňu namiesto veže. Tieto nápady však nakoniec zamietli a rekonštrukcia zostala verná pôvodnému vzhľadu.

Pre verejnosť sa majestátna budova otvorí už 8. decembra, hoci menšie stavebné práce naďalej trvajú. Zároveň sa v katedrále už budú konať aj bohoslužby. Pozri si niektoré najnovšie fotky z Notre-Dame po rekonštrukcii:

Požiar zasiahol známu stavbu v apríli 2019. Pôvod požiaru je doteraz neznámy – buď išlo o elektrický skrat, alebo príčinou bol cigaretový ohorok.