Tréner Manchestru City okrem ospravedlnenia zdieľal aj číslo na linku pomoci.

Legendárny španielsky tréner Manchestru City, Pep Guardiola, sa na tlačovke po zápase Ligy majstrov ukázal s viditeľným škrabancom na nose. Po otázke novinárov odpovedal, že si šrám spôsobil sám: „Áno, boli to moje nechty. Poškriabal som sa počas zápasu, chcel som si ublížiť,“ vtipkoval Guardiola.

Za svoju odpoveď sa však následne na svojom Instagrame ospravedlnil a vyjadril sa, že nechce zľahčovať tému sebapoškodzovania. Na konci ľuďom odporučil linku pomoci a email, na ktorý ľudia môžu napísať ak majú problém s mentálnym zdravým.

Zdroj: Instagram @pepteam

Podľa TV Noviny vo svojej trénerskej kariére Guardiola ani raz neprehral päť stretnutí za sebou. V zápase proti Feyenoordu však jeho zverenci prehrali a predĺžili svoju šnúru neúspešných zápasov, čo spustilo jeho frustráciu a pravdepodobne bolo dôvodom toho, že sa doškriabal.

Guardiola bola nedávno (1. októbra) aj na Slovensku. V rámci 2. kola Ligy majstrov sa totiž jeho zverenci zo City stretli na Tehelnom poli so Slovanom Bratislava. Belasí na domácej pôde s Manchestrom City prehrali 0 : 4. Pep po zápase uviedol, že keby si zo Slovana mohol do City vziať jedného hráča, okamžite by podpísal Weissa mladšieho.