Koniec slovenskej futbalovej legendy? Vladimír Weiss ml. zrejme odohral svoj posledný zápas. Guardiola by ho bral do tímu

ŠK Slovan Bratislava sa 1. októbra postavil na Tehelnom poli proti legendám z Manchester City.

Na Národnom futbalovom štadióne sa včera odohral zápas, ktorý sa tak často nevidí. ŠK Slovan Bratislava si zahral proti legendárnemu klubu Manchester City. Hoci sme prehrali 0:4, emócie po zápase zostali nielen u fanúšikov, ale aj u hráčov.

Je pravdepodobné, že práve tento zápas ukončil kariéru slovenskej legendy Vladimíra Weissa. Celý zápas bol preňho špeciálny. Na ihrisku hral totižto proti svojmu materskému klubu.

K jeho kariére sa vyjadril aj samotný tréner Manchestru, Pep Guardiola: „Keby som si zo Slovana mohol do City vziať jedného hráča, okamžite by som podpísal jeho.“ Weiss bol na trávniku 63 minút a viacerí si myslia, že to boli jeho posledné minúty v profesionálnej kariére.

Zdroj: FOTO TASR - Jakub Kotian

„Vladko sa vyjadrí sám, povie vám ostatné veci, nechcem to teraz veľmi rozvíjať. Ale skôr áno ako nie. Prepáčte, som dojatý a unavený zároveň,“ povedal jeho otec, ktorý je zároveň aj trénerom ŠK Slovan Bratislava.

„Som jeho tréner, jeho otec a je mi ťažko. Na zápas sa tešil, samozrejme, veď v City vyrastal, prežil mladosť, stal sa tam z neho dospelý muž. Bolo to ťažké, ale krásne obdobie. Dnešok si užil, hral proti svojim,“ dodal.

Weiss ml. opakovane potvrdil, že sezóna 2024/25 bude jeho poslednou. K ukončeniu jeho kariéry sa vyjadril aj Guardiola. „Poznám ho ešte z Kataru. Rozprávali sme sa a dnes to bol jeho posledný zápas, viem to. Pozval som ho k nám, na návštevu, pozrieť Manchester. Boli by sme veľmi radi, ak by sa stal súčasťou klubu. Pýtal som sa ho, čo bude ďalej, odvetil – možno trénerská kariéra? Uvidíme,“ prezradil informácie tréner.