Ako sa Paul Mescal „vysekal“ pre svoju rolu v Gladiátorovi 2? Počas prípravy pil aj fajčil, do formy sa musel dostať za 12 týždňov

Známy tréner hollywoodskych hercov ho v gyme vôbec nešetril.

Možno patríš medzi tých, ktorí o Paulovi Mescalovi predtým, ako stvárnil Luciusa Verusa Aureliusa v očakávanom pokračovaní kultového Gladiátora, vôbec nepočuli. Pokiaľ však nesleduješ len efektné blockbustre a komiksovky, ale aj nezávislé artové filmy, určite si sa s týmto modrookým sympaťákom už stretol.

Dvadsaťosemročný Ír zaujal najskôr v roku 2020 intímnou minisériou Normal People a o dva roky neskôr predviedol absolútne dychberúci výkon v dráme Aftersun, ktorý mu priniesol rovno prvú nomináciu na prestížneho Oscara. Stvárnil mladého otca so samovražednými sklonmi. Krátko na to vzal úlohu gaya v queer romanci All of Us Strangers.

Keď zrazu nečakane prišla ponuka od jedného z najlepších a najznámejších režisérov v histórii kinematografie — Ridleyho Scotta, nemohol odmietnuť. Príprava na rolu však zďaleka nebola prechádzkou ružovým sadom. Svaly mu totiž nemohli dorobiť CGI, musel si ich doslova vydrieť.

Napokon vyzeral ako mocný bojovník maximálne dôveryhodne. Aký tréningový režim mal, čo všetko musel jesť a ako to všetko skĺbil s ďalšími projektmi? To všetko ti priblížime v tomto článku. Dozvieš sa tiež, koľko kilogramov musel nielen pribrať, ale následne aj schudnúť kvôli ďalšej úlohe.

Zdroj: Paramount Pictures

Nabral desať kilogramov svalovej hmoty

Ako píše magazín Men's Health, Mescal mal vždy ambíciu zahrať si pred kamerou fyzicky náročnejšiu rolu. „Čisto zo sebeckej stránky som chcel prekvapiť publikum, pretože som vedel, že to mám v sebe,“ priznal. Chcel sa však vyhnúť tomu, aby jeho postava vyzerala ako vo filmoch o superhrdinoch.

„Superhrdinovia neexistujú, ale gladiátori áno. Vlastne nevieme, ako vyzerali, ale boli to špičkoví športovci odchovaní v stajniach a trénovali každý deň. Tak som si povedal, že sa vrátim k tomu, na čo som zvyknutý z galského futbalu,“ povedal Ír, ktorý tento šport kedysi profesionálne hrával.