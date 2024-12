Matúš podstúpil vazektómiu: S manželkou už dlho vieme, že nechceme deti. Veľa párov, ktoré ich majú, to nechápu (Rozhovor)

Matúš a jeho manželka sa rozhodli, že nechcú mať deti. V rozhovore opisuje zákrok, ktorý podstúpil, aj reakcie okolia.

Matúš má 27 rokov a síce je rodený Slovák, od detstva študoval vo Viedni a už roky žije v Prahe so svojou 30-ročnou manželkou Ninou. Pár tvoria už 5 rokov a tento rok sa rozhodli svoj vzťah posunúť na ďalší level a zobrali sa.

V manželskom zväzku sú spokojní a vedia, že sa ako rodina rozrásť nechcú. Po deťoch netúži ani jeden z nich a sú o tom presvedčení natoľko, že Matúš minulý rok absolvoval vazektómiu. Zákrok mu dodal istotu, zbavil ho stresu a spríjemnil aj pôžitok zo sexu.

Čo je vazektómia?

Ide o urologický zákrok, pri ktorom sa odstráni časť semenovodu – ciest, cez ktoré sa spermie zo semenníkov a nadsemenníkov dostávajú do močovej trubice. Je to v súčasnosti najspoľahlivejšia mužská antikoncepcia.

V rozhovore ti Matúš prezradí prečo sa rozhodol pre tento zákrok, ako naň reagovalo jeho okolie a rodičia, ako to celé funguje a ako sa cíti rok po chirurgickom zákroku.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.

Prišlo mi jednoduchšie podstúpiť malý zákrok, ako debatovať so ženou, aby podstúpila niečo oveľa viac komplikované pre jej telo.

Vazektómia je podľa mňa ešte stále na Slovensku tabu. Aké boli reakcie ľudí, keď ste o tom začali s manželkou hovoriť?

Presne tak, je to tabu. Keď sme s manželkou postli video na Instagram, kde o tom hovorím, v komentároch to doslova vybuchlo. Ľudia tam písali o tom, že to robíme, aby sme mali väčšie čísla, ale nejde o to. Skôr to malo byť informatívne video, v ktorom ozrejmím, o čo ide z pohľadu človeka, ktorý si tým prešiel.

Veľa ľudí tam písalo toxické veci, no na druhej strane sa tam ozvalo aj veľa ľudí, ktorí boli za takýto obsah vďační. Takí, ktorí tiež premýšľali nad tým zákrokom, no možno nemali dosť informácií.

Matúš o vazektómii premýšľal už dlho a viedol o tom rozhovory aj so svojou manželkou Ninou. Zdroj: Instagram/wastedforever

Aké toxické komentáre ste si našli pod príspevkom?

Mnohí tam písali také veci, že prečo si teda moja žena nedala hormonálnu antikoncepciu, keď nechceme deti. Alebo, že prečo si ona neurobila nejaký takýto zákrok na svojom tele. Ľudia ale nevedia, že napríklad vazektómia, je asi najmenej invazívna a škodlivá metóda antikoncepcie, a dokonca veľmi účinná.

Mne to prišlo jednoduchšie, podstúpiť takýto malý zákrok, ako debatovať s mojou ženou, aby podstúpila niečo oveľa viac komplikované. A rovnako ani ona to odo mňa nežiadala, rozhodol som sa sám. Niekto sa v komentároch rozčuľoval, že keby to jeho žena čo i len spomenula, bolo by zle.

Neviem, či sa nad takýmito vecami zamýšľajú aj iní ľudia, ale mne to nedávalo spať. Každý mesiac som sa bál, či sa niečo podarilo, alebo nie.

A teda obaja nechcete deti, áno?

Nechceme. Samozrejme, niečo takéto treba vo vzťahu odkomunikovať. Treba si byť vedomý, že to má trvalé následky a nie je to len tak zo srandy. Premýšľal som nad tým dlho.

Uvedomujem si, že je táto téma citlivá. Smiem sa opýtať, prečo si vlastne k tomuto rozhodnutiu dospel?

Ja som vo vzťahu s mojou ženou veľmi spokojný, no už dlhšie ma desila predstava, že ak náhodou ujde, čo potom? Nie je to už potom rozhodnutie muža, ale tej ženy, čo urobí. Môžete sa baviť o tom, že si to nenechá, ak by si bol úplný debil, tak ju k tomu môžeš aj nútiť. Alebo sa na to môžeš vykašľať a nebyť toho súčasťou.

Ani jedna z týchto možností sa mi však vôbec nepáčila a neviem si predstaviť, že by som jej niečo také urobil. Neviem, či sa nad takýmito vecami zamýšľajú aj iní ľudia, ale mne to nedávalo spať. Každý mesiac som sa bál, či sa niečo podarilo, alebo nie. Spravilo by to veľký škrt cez rozpočet a celkovo by to bol problém v súčasnej situácii.