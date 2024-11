Veľký úspech slovenského filmu: Tvorcov drámy s Milanom Ondríkom vyspovedal prestížny americký magazín

Slovenská historická dráma Ema a smrtihlav zabojuje o sošku na 97. ročníku odovzdávania Oscarov.

Režisérka a scenáristka Iveta Grófová a producentka Zuzana Mistríková sa zúčastnili rozhovoru pre prestížny americký Hollywood Reporter v rámci panelu THR Presents. Diskutovali o ich filme s názvom Ema a smrtihlav. Tento slovenský film, ktorý si získal medzinárodné uznanie, je aktuálne nominovaný na Oscara v kategórii najlepší medzinárodný hraný film.

Film vznikol podľa knihy Petra Krištúfka, odohráva sa v časoch nástupu nacistického Slovenského štátu. Tento príbeh podľa slov Grófovej prinúti Slovákov čeliť temnej časti svojej histórie, na ktorú by mnohí najradšej zabudli, tvrdí Grófová.

„Považovala som za veľmi dôležité opäť upozorniť na túto tému.“ povedala v rozhovore režisérka filmu Iveta Grófová. Producentka Zuzana Mistríková súhlasila a dodala, že film ukazuje, ako ideologická nenávisť pomaly deformuje spoločnosť. V súčasnej globálnej politike je tento problém podľa nej čoraz aktuálnejší, politici vraj využívajú strach ľudí na šírenie zúrivých rečí.

Dej ukazuje náročný život počas vojny

Dej filmu diváka zavedie do vojnového slovenského štátu, kde maďarská krajčírka Marika prišla o prácu a odchádza z Bratislavy, aby sa mohla vrátiť do domu po svojom manželovi v slovensko-maďarskom pohraničí. Vo vojnovom Slovenskom štáte to však vrie.

Česi už boli vyhnaní z krajiny, židia sú deportovaní a Marika so svojím maďarským pôvodom to tiež nemá ľahké. Navyše, v jej stodole sa pred nacistami a gardistami schováva židovský chlapec. Ako osamelá žena púta pozornosť kapitána Hlinkovej gardy aj nemeckého nacistického dôstojníka. V hlavných úlohách môžu diváci vidieť Alexandru Borbély, Milana Ondríka a Nica Klimeka.