Historická dráma s Milanom Ondríkom zabojuje o Oscara. Zobrazuje obdobie holokaustu na Slovensku

Slovenským kandidátom na Oscara je historická dráma Ivety Grófovej Ema a smrtihlav. Rozhodlo o tom členstvo Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), ktoré toho roku vyberalo spomedzi 10 prihlásených filmov. Rozhodnutie oznámila na festivale Cinematik prezidentka SFTA, ktorý sa každoročné koná v Pieštaňoch. Tento rok trval od 10. september až do nedele, 15. septembera.

Dej ukazuje náročný život počas vojny

Ema a smrtihlav vznikla ako adaptácia knižnej novely spisovateľa Petra Krištúfka. Dej filmu diváka zavedie do vojnového slovenského štátu, kde maďarská krajčírka Marika prišla o prácu a odchádza z Bratislavy, aby sa mohla vrátiť do domu po svojom manželovi v slovensko-maďarskom pohraničí. Vo vojnovom Slovenskom štáte to však vrie.

Česi už boli vyhnaní z krajiny, židia sú deportovaní a Marika so svojím maďarským pôvodom to tiež nemá ľahké. Navyše, v jej stodole sa pred nacistami a gardistami schováva židovský chlapec. Ako osamelá žena púta pozornosť kapitána Hlinkovej gardy aj nemeckého nacistického dôstojníka. V hlavných úlohách môžu diváci vidieť Alexandru Borbély, Milana Ondríka a Nica Klimeka.