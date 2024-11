Procházku čaká ďalší veľký zápas. V Los Angeles sa postaví proti svojmu veľkému rivalovi z USA

Zápas medzi bývalými šampiónmi v poloťažkej divízii sa uskutoční na turnaji UFC 311 v Los Angeles.

Ohlásený je ďalší zápas Jiřího Procházku v organizácii UFC. Český bojovník sa predstaví 18. januára na turnaji UFC 311 v Los Angeles, kde sa postaví proti 33-ročnému Američanovi Jamahalovi Hillovi.



„Nie je to len ďalší zápas. Je to boj, je to radosť byť nažive a vyjadriť seba samého. Ideme pre to. Ďakujem,“ napísal Procházka na sociálnych sieťach a pripojil k tomu aj poster potvrdzujúci zápas s Hillom v januári 2025.

Obaja bojovníci utrpeli vo svojich posledných zápasoch prehru na knokaut od súčasného šampióna Alexa Pereiru. Procházka aj Hill boli rovnako bývalými šampiónmi v poloťažkej divízii UFC a v súčasnosti sa obaja držia na popredných priečkach rebríčka v tejto váhe.

„Práve začínam s finálnou prípravou. Takže si užijem sviatky a potom si idem pre to,“ prezradil 32-ročný český bojovník v rozhovore o jeho aktuálnej príprave pre TV Nova.