Kevin z Trnavy je Mužom roka 2024: Krása nestačí, porotu zaujímalo aj to, ako by sme vyriešili globálne problémy (Rozhovor)

Slovákovi sa podarilo získať významný titul. Na súťaži v Thajsku dokázal svojím výzorom, ale i inteligenciou a hodnotami zaujať porotu.

Kevin Mruškovič získal na prestížnej svetovej súťaži titul Muž roka 2024. 23-ročnému rodákovi z Trnavy sa podarilo poraziť konkurenciu z 21 krajín sveta. Vo svojom osobnom živote sa však na plný úväzok modelingu nevenuje. Pracuje ako manažér v rodinnej špedičnej firme.

Postupne sa dostal aj na mólo a z Bratislavských módnych dní to dotiahol až do Thajska, odkiaľ si priniesol významný titul. Pre Refresher porozprával, ako jeho cesta začala a ako prebiehala samotná súťaž. Zdôveril sa nám aj s ďalšími plánmi do budúcnosti.

Ako to celé začalo? Mal si vždy modelingové ambície?

Modelingové ambície som nikdy nemal. Odmalička som hrával futbal a potom som začal cvičiť. V roku 2020 ma oslovil fotograf Orenič, ktorý sa ma spýtal, či nemám záujem ísť na Bratislavské módne dni, predvádzať pre Lombardi Fashion. Vtedy som si povedal, že to skúsim. Nie som hanblivý a beriem každú príležitosť. Pri súťaži „Muž roka“ opäť pri mne stálo Lombardi Fashion a agentúra Oklamčáka.

Aký je tvoj pohľad na súťaže krásy? Povedal by si, že sú v súčasnosti menšie klišé ako kedysi?

Rozhodne. Táto súťaž nebola len o kráse, a to sa mi páčilo. Nie som veľmi stotožnený so súťažami, ktoré sú len o výzore. Záleží mi na tom, kto je aký človek. Tu hodnotili všetko. Moje obliekanie, hodnoty, ale aj inteligenciu a správanie. Všímali si, kto v kolektíve robí intrigy a kto nadväzuje priateľstvá.

Išiel by si do toho, aj keby to bolo len o kráse?

Ťažko povedať. Ja príležitosti beriem. Možno by som išiel. Myslím si, že by sa niečo mohlo podariť aj tam. Nechcem pôsobiť namyslene, no starám sa o seba a cvičím. Na základe toho by som mohol mať šancu.

Ako prebiehali tvoje dni v Thajsku? Bolo to náročné, alebo si mal priestor aj na oddych?

Počas desiatich dní nás neustále hodnotili. Vždy boli s nami dvaja až traja ľudia, ktorí nás organizovali, no zároveň si všímali aj naše správanie. Neskôr sme mali aj interview s porotou. Pýtali sa nás otázky na všeobecný rozhľad. Bavili sme sa o cestovnom ruchu či životnom prostredí. Zaujímalo ich, ako by sme vyriešili globálne problémy.

Súčasťou boli aj prehliadky. Jedna bola v thajských krojoch. Druhá bola v obleku a tretia v plavkách. Súčasťou bola aj talentová šou. Ja som im porozprával o zdravom životnom štýle a ukázal som im cviky, ktoré sa dajú cvičiť aj na dovolenke, ak nie je v hoteli fitko.

Zdroj: Man of the Year

Keďže hovoríš o požiadavkách na výzor, ale i správanie či inteligenciu, máš pocit, že sú požiadavky na mužov komplexnejšie?

Neviem to porovnať so ženskými súťažami, no za mňa to nebola komplikovaná príprava. Náročný bol pobyt v Thajsku. Bol som veľmi vyčerpaný. Od siedmej rána sme fungovali až do noci. Presúvali sme sa autobusom na módne šou či výlety. Mali sme bohatý program, viac-menej sme sa nezastavili.

Odnášaš si aj negatívnu skúsenosť?Mám jeden zážitok, ktorý napokon skončil dobre. Mali sme fotenie v plavkách. Kostým bol zložený z ostro vykrojených plaviek a topu. Nepáčilo sa mi to. Nemyslím si, že by mi takáto veľkosť vôbec sedela. Nemám absolútne žiadny problém, ak si také niečo oblečie niekto iný. No ja osobne som to odmietol, čo mi ubralo aj dosť bodov. Vo výsledku to akceptovali. Nakoniec to dopadlo tak, že všetci mali plavky a ja som sa odfotil v džínsoch bez trička.

Na súťaži si mal oblečený goralský kroj, no nepochádzaš z tohto regiónu. Prečo si si ho vybral?

Mali sme si pripraviť svoj národný kostým. Máme známych v Kežmarku a tí mi ho požičali. Vážil som si to a bol som rád, že prezentujem na svetovej súťaži slovenské tradície.

Zdroj: Man of the Year

Nadviazal si medzi konkurenciou aj priateľstvá?

Áno, boli sme spolu desať dní naozaj nonstop. S niektorými chalanmi sme sa veľmi zblížili a vymenili sme si kontakty. Ak sa niekedy rozhodnem zavítať do Kórei, Malajzie či Brazílie, tak tam budem mať kamarátov.

Bola však medzi vami aj rivalita a súťaživosť?

Nepriama, ale bola. Videl som, že sa chalani predbiehajú jeden cez druhého, aby boli čo najviac na kamere. Niekedy mi to až vadilo, no ja som to sledoval z úzadia. Zaujímalo ma, ako to vyhodnotí porota. Či to chalanom v konečnom dôsledku pomôže alebo uškodí. Som rád, že to skončilo spravodlivo. Tí, ktorí sa najviac predvádzali pred porotou, skončili na posledných miestach.

Vnímal si chalanov z druhých krajín ako silnú konkurenciu?

V duchu som si myslel, že nejakú šancu mám. No premýšľal som aj nad tým, že by mohli vyberať podľa krajín. Boli tam oproti Slovensku veľmoci ako Brazília či India. Vtedy som si povedal, že môže byť zázrak, keď sa niečo podarí. Ja som bol však hrdý na to, že som tam vôbec mohol byť.

Bol si si časom úspechom istejší, či prevládala neistota?

Po tom prvom interview som mal pocit, že by sa niečo mohlo podariť. Porotcovia boli mojimi odpoveďami milo prekvapení, čo ma nakoplo. Myslel som si, že by som mohol postúpiť aspoň do top päťky.

Motivovala ťa aj výhra? Získali ste okrem titulu niečo materiálne?

Dostal som iba sošku a šerpu. Motivoval ma ten pocit, že na takúto súťaž sa dostanem len raz za život. Povedal som si, že dám do toho maximum. Titul mi zostane dokonca života a nezoberie mi ho nikto. Som veľmi vďačný agentúre Oklamčák a Lombardimu, že mi umožnili zabojovať.

Zdroj: Kevin Mruškovič archív

Dá sa ísť ešte vyššie? Alebo lepší titul už sa získať nedá?

Sú ešte iné súťaže, ale ja som spokojný s touto. Vyššie sa tu postúpiť nedá, pretože som sa zúčastnil už svetového finále.

Stretávaš sa s nejakými rodovými stereotypmi? Muži, ktorí robia modeling, sú často odsudzovaní a ľudia sú plní predsudkov.

Všimol som si, že sú nejaké komentáre, no taký je svet. Ja to nečítam. Čítam len texty, čo píšu médiá. Na gratulácie reagujem, no negatívne komentáre si nepripúšťam.

Čo plánuješ do budúcnosti? Rozbehneš viac modeling alebo sociálne siete?

Ja zas pokračujem v pracovnom živote. To je môj hlavný cieľ a vidím sa tu aj v budúcnosti. Nebránim sa ani iným ponukám. Prijal by som aj rôzne spolupráce.