Notino spustilo Black Friday, v zľave je množstvo virálnych produktov. Vybav sa na Vianoce a urob si radosť so zľavami až do 30 %

Podobne ako množstvo ďalších e-shopov, aj Notino spustilo dlho očakávaný Black Friday. Ak stále nemáš nakúpené vianočné darčeky, alebo chceš urobiť radosť sebe, teraz je ten správny čas. Na stovkách produktov totiž s kódom „notino“ môžeš ušetriť nemalé peniaze.

Aby sme ti ušetrili čas, prehrabali sme sa množstvom zľavnených produktov a vybrali sme pre teba TOP ponuky. V našom výbere nájdeš ikonické parfumy pre dámy aj pánov, skincare aj produkty, s ktorými si vykúzliš dokonalý make-up.

Sol de Janeiro – Brazilian Bum Bum Jet Set

Ikonickú značku Sol de Janeiro ti pravdepodobne predstavovať nemusíme. Virálny oranžový krém Brazilian Bum Bum Cream má vegánske zloženie podporujúce udržateľnosť, je bez umelých farbív, minerálnych olejov, lepku a ftalátov.

Vo výhodnom balíčku nájdeš okrem legendárneho krému aj krémový sprchový gél a parfumovaný sprej na telo a vlasy Brazilian Crush Cheirosa '62.

Maybelline New York – Lash Sensational Sky High

Opäť tu máme ikonický produkt, ktorý ti zrejme nemusíme viac predstavovať. Táto objemová riasenka, ktorá ti vykúzli zvodný pohľad, nesmie chýbať v žiadnej kozmetickej taštičke. V ponuke je aj burgundy verzia, ktorá býva často vypredaná. Uchmatni si svoj kúsok hneď teraz, nech neskôr neľutuješ.

Maison Margiela – REPLICA Autumn Vibes

Unisexová toaletná voda Replica Autumn Vibes z dielne Maison Margiela je súčasťou série, ktorú inšpirovali obľúbené spomienky. V tomto flakóne sa ukrýva drevitá vôňa lesa, keď sa listy stromov sfarbia do zlatých odtieňov.

Hneď v úvode ťa zaujmú korenisté esencie ružového korenia, koriandra a kardamómu. Tie sa neskôr prepájajú s akordom machu, cédrového dreva a balzamovými jedľovými tónmi.

Braun – Smart Skin Expert IPL7147

Vďaka inovatívnemu IPL epilátoru sa v pohodlí vlastnej obývačky zbavíš nežiadúceho ochlpenia rýchlo a bezbolestne – a najmä natrvalo. Braun Smart Skin Expert IPL7147 sľubuje šetrné a efektívne odstránenie chĺpkov až na 1,5 roka bez rizika podráždenia. Epilátor disponuje snímačom odtieňa pokožky pre jej optimálnu ochranu, inteligentnou detekciou aktuálne používanej hlavice a 10 stupňami intenzity.

Some By Mi – AHA∙BHA∙PHA 30 Days Miracle

Aký by to bol výber kozmetiky, ak by v ňom chýbala tá kórejská? Tá si vo svete beauty stále drží svoj hype a my sme si istí, že oprávnene. Táto darčeková sada, ktorá sľubuje účinnú liečbu akné, poteší každého, koho trápi tento problém.

V balíčku sa nachádza multiaktívny krém s upokojujúcim účinkom, sérum pre problematickú pleť, zjemňujúce a hydratačné tonikum a hĺbkovo čistiaca pena pre problematickú pleť.

Emporio Armani – Stronger With You Absolutely

Intenzívna fougère vôňa s kvetinovými, ovocnými a orientálnymi tónmi nadväzuje na líniu vôní Armani Emporio Stronger With You. Úvod parfumu tvorí vodná kombinácia sladko-sviežeho bergamotu, jemného exotického elemi a mužných rumových tónov.

Tú potom vystrieda aromatická vôňa levanduľového esenciálneho oleja a davany. Na záver sa parfum rozvinie do vône hrejivej vanilky, gaštanu, zamatového cédrového dreva a pačuli.

Beauty Of Joseon – Hanbang Serum Discovery Kit

Kozmetická sada Beauty of Joseon Hanbang Serum Discovery Kit obsahuje nie jeden, ale hneď niekoľko produktov, ktoré pomôžu vytvoriť alebo obohatiť každodennú kozmetickú rutinu. V balíčku nájdeš hneď štyri virálne séra, ktoré sľubujú rozjasnenú a zjednotenú pleť.

Yves Saint Laurent – Libre

Dámsku kvetinovú vôňu s levanduľovými akordmi otvárajú vonné esencie pomarančovníka v podaní petitgrain spolu s akordmi levandule, sprevádzané mandarínkovým olejom a čiernymi ríbezľami. Parfum sa potom rozvinie do vône jazmínu, hrejivej vanilky s pižmom, ambrou a cédrom.

Satisfyer Curvy – TRINITY 4

Ak si vždy túžila vyskúšať hračku z dielne Satisfyer, teraz je ten správny čas na kúpu. Tento vibrátor pomocou tlakových vĺn dokonale simuluje orálnu stimuláciu klitorisu. Výrobca sľubuje príjemné dráždenie a ľahšie dosiahnutie orgazmu pre začiatočníčky, ale aj skúsenejšie používateľky.

NYX Professional Makeup – Highlight & Contour PRO

Multifunkčná paletka obsahuje 8 rozjasňujúcich a kontúrovacích odtieňov, s ktorými si vykúzliš make-up ako absolútny profesionál. S jednotlivými tieňmi sa skvelo pracuje, a preto niet divu, že na tento produkt nedá dopustiť ani Linda Gunišová. Profesionálna make-up artistka paletku využíva takmer v každom videu zo série Make-up & Gossip.