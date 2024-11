Lady Gaga bude účinkovať v druhej sérii Wednesday. Po virálnom hite ju so seriálom bude spájať aj herectvo

Mnohí si so seriálom Wednesday spájajú ikonický song Bloody Mary, ktorý speváčka vydala ešte v roku 2011.

Lady Gaga sa síce preslávila ako talentovaná speváčka, no v poslednej dobe buduje svoju hereckú kariéru. Nedávno sme mali možnosť vidieť ju v novom Jokerovi a teraz ju dokonca uvidíme v druhej sérii úspešného Netflix seriálu Wednesday, informuje Variety.

Speváčkina rola je zatiaľ neznáma, avšak podľa viacerých zdrojov by malo ísť iba o menšiu úlohu. Produkcii sa nepodarilo dať Gage väčšiu rolu, aj keď chceli vďaka jej filmovým úspechom vo filmoch A Star Is Born, House of Gucci a vo viacerých sériách American Horror Story.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lady Gaga (@ladygaga)

Zrýchlená verzia Gaginej piesne „Bloody Mary“ z albumu Born This Way z roku 2011 sa stala virálnou, keď ju fanúšikovia seriálu pripojili ku klipu, v ktorom tancuje Jenna Ortega v seriáli Wednesday. Nasledovalo masívne šírenie videí na TikToku, v ktorom fanúšikovia napodobňovali Jennine kroky do Gaginej skladby a song sa opäť stal virálnym, hoci sa v samotnom seriáli nevyskytol.

Seriál Wednesday, ktorý debutoval na Netflixe v novembri 2022, sa zameriava na ikonickú postavu Wednesday Addams (Jenna Ortega) z rodiny Addamsovcov. Táto tínedžerka, známa svojím temným zmyslom pre humor, sarkastickými poznámkami a cynickým pohľadom na svet, si rýchlo získala priazeň divákov a seriál sa stal okamžite hitom.

Natáčanie 2. série Wednesday prebieha od apríla 2024 a očakáva sa, že na Netflixe vyjde niekedy v roku 2025.