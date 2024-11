Zohľadňovala sa výška majetku, či to, koľkokrát ich na internete hľadali nahých.

Holohlaví muži sú často považovaní za sebavedomejších, čo ich robí atraktívnejšími pre mnohé ženy. Výskumy naznačujú, že pôsobia vyššie, silnejšie a istejšie, čo sú vlastnosti, ktoré ženy oceňujú. Taktiež sa často spájajú s vyššími hladinami testosterónu, čo ich robí viac mužnými a príťažlivejšími, píše portál Bald and Beards.

Svedčí o tom aj tohtoročný rebríček najviac sexy holohlavých mužov sveta. Tri roky dozadu to vyhral herec Dwayne Johnson, známy pod prezývkou The Rock. Druhý rok po sebe však víťazí najvplyvnejší človek Anglicka, princ William, informuje New York Post.

Tak ako minuloročný rebríček, aj tento rok sa hodnotilo podľa viacerých premenných. Do úvahy sa brali tieto fakty: čistý majetok, výška, symetria tváre, faktor lesku lebky, príťažlivosť a s ním spojené vyhľadávanie výrazu „bez košele“ alebo „nahý“. Hlavným kritériom hodnotenia bola práve takzvaná „lebková lesklosť“, teda to, ako sa lesknú hlavy holohlavých mužov.

Na základe týchto faktorov vytvorili zoznam desiatich najatraktívnejších holohlavých mužov na svete, v ktorom sa na prvom mieste umiestnil už spomínaný 42-ročný William. Medzi 10 najviac „hot“ mužov sa umiestnili herci, moderátori, ale aj športovci. Tu je kompletný zoznam:

10 najsexi plešatých osobností:

1. Princ William

2. Dwayne „The Rock“ Johnson

3. Shaquille O’Neal

4. Kelly Slater

5. Terry Crews

6. Danny DeVito

7. Samuel L. Jackson

8. Thierry Henry

9. Stanley Tucci

10. Vin Diesel

Minuloročný rebríček si môžeš pozrieť TU.