RECENZIA: Gladiator 2 – Dôstojný nástupca epickej jednotky, alebo sklamanie ako Napoleon?

Nikto nečakal, že pokračovanie legendárneho filmu bude rovnako dobré. Je však aspoň natoľko dobré, aby sa ti oplatilo ísť do kina?

Repliky ako „What we do in life echoes in eternity“ žijú aj po 24 rokoch po tom, čo ich vyslovil Russell Crowe vo svojej ikonickej role Maxima Decima Meridia. Podobných replík vo filme Gladiátor odznelo viac.

Scenárista David Scarpa, ktorý pre režiséra Ridleyho Scotta napísal scenár pre pokračovanie tohto legendárneho filmu, ich napodobniť nedokázal. Rovnako nedokázal napodobniť sám seba samotný Ridley Scott. Tento pán však má 86 rokov a natočil zrejme najlepší možný film, aký z tohto konceptu mohol vzniknúť.

Známy príbeh okoreňuje úžasný Denzel Washington

Pokračovanie totiž využíva podobnú tému a motiváciu pre hlavnú postavu, ako jednotka. Lucilla (Connie Nielsen) poslala svojho syna Hanno-a alias Lucia (Paul Mescal) po smrti Maxima a Commodora na sever Afriky. Chcela predísť tomu, aby ho ako nástupcu rímskeho trónu niekto zabil.

Zdroj: Paramount Pictures

Prešlo však necelých 20 rokov a Lucilla buď pátranie po svojom synovi vzdala, alebo ho ani nezačala. Medzitým sa z Lucia stal Hanno, veliteľ vojakov v Namíbii. Príbeh odštartuje útok Rimanov pod vedením schopného generála Marca Acacia (Pedro Pascal), na ktorého povel zomrie Luciova manželka.

To Lucia pošle na cestu za pomstou, z ktorej sa neskôr stane naplnenie sna jeho otca a jeho starého otca – sen o slobodnom Ríme. Tento motív však Ridley Scott vyčerpal už pri jednotke a v dvojke nemá veľkú údernosť. Obzvlášť preto, že majú slobodu získať znovu v Koloseu. Rozhodovať o budúcnosti a rímskom impériu dvakrát v priebehu niekoľkých rokov v gladiátorskej aréne je oveľa viac pritiahnuté za vlasy ako to, že gladiátori v aréne bojovali so žralokmi.

Opakujúci sa dej jednotky však zachraňuje postava Denzela Washingtona. Ten je jednak najlepším hercom v celom filme, jednak sa postaral o najzaujímavejšiu postavu, ktorá opakovane mieša kartami a stáva sa agentom chaosu. Denzelova postava majiteľa gladiátorov občas pripomína novodobého gangstra oblečeného v starovekých róbach. Pôsobí sviežo a rozráža stereotypné príbehové motívy.