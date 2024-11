Druhá séria seriálu Arcane dnes oficiálne odštartovala premiérovou epizódou, na ktorú fanúšikovia netrpezlivo čakali. Pokračovanie príbehu, zasadeného do temného fantasy sveta Runeterry, ponúka ešte hlbší pohľad na ikonické postavy, ako sú Vi, Jinx či Jayce, a prichádza s novými dramatickými konfliktmi a výzvami, uvádza gamesradar.com.

Plán vydania epizód je nasledovný:

Prvý akt: 9. november 2024 – Epizódy 1-3

Druhý akt: 16. november 2024 – Epizódy 4-6

Tretí akt: 23. november 2024 – Epizódy 7-9

The time for talk is over.



Stream the final season of #Arcane now, only on @netflix. pic.twitter.com/g4EyIjoHyN