Online marketplace ti otvárajú nové možnosti pre tvoj biznis.

Predstav si, že vlastníš úspešný e-shop alebo kamennú predajňu, alebo ich len rozbiehaš, a premýšľaš, ako dosiahnuť ďalší rast. Možno chceš osloviť viac zákazníkov, rozšíriť svoje pôsobenie na zahraničné trhy alebo nájsť efektívnejší spôsob predaja. Marketplace platformy, ako Allegro, ti môžu poskytnúť presne to, čo potrebuješ – prístup k širšiemu publiku, jednoduchú integráciu a technologické nástroje, ktoré ti umožnia udržať kontrolu nad tvojim podnikaním. Allegro ponúka nový prístup k predaju, ktorý spĺňa požiadavky dnešného trhu.

Prečo by si mal zvážiť marketplace práve teraz?

Marketplace platformy sú čoraz populárnejšie, pretože umožňujú predajcom efektívne oslovovať zákazníkov bez veľkých investícií do technológie či marketingu. Allegro, európske online trhovisko s 20 mil. aktívnych nakupujúcich je skvelým príkladom. Len niekoľko mesiacov po jeho štarte v susednom Česku sa stalo druhým najnavštevovanejším e-commerce webom v Českej republike a tento rok sa rozšírilo už aj na Slovensko. To znamená, že aj tvoj produkt môže byť vystavený obrovskému počtu potenciálnych zákazníkov, ktorí ho môžu zakúpiť priamo na Allegre.

Noví predajcovia si môžu otvoriť na Allegro účet za 0 € a počas prvých 180 dní neplatia žiadnu províziu z predaja. To znamená, že môžeš otestovať potenciál platformy a predávať s minimálnymi nákladmi, pričom Allegro ti poskytne širokú škálu nástrojov na podporu predaja – od marketingu až po logistiku. Allegro ponúka jednoduchú integráciu s tvojim e-shopom cez systémy ako Baselinker či Omnicado, prípadne ti umožňuje nahrávať produkty manuálne. Ak ešte nemáš e-shop, je to rovnako jednoduché – môžeš začať predávať cez Allegro len vďaka základnej registrácii.

A ak sa pridáš teraz, stále môžeš využiť najatraktívnejšie predajné obdobie roka a osloviť až 20 mil. kupujúcich na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku! Vieš, že každý štvrtý človek sa rozhodne kúpiť vianočné darčeky počas Black Week? Navyše, 77 % nakupujúcich úmyselne odkladá svoje nákupy na posledný kvartál roka a v roku 2023 až 94 % spotrebiteľov uviedlo, že boli spokojní so zľavami, ktoré našli počas tohto nákupného obdobia. Nezmeškaj túto obrovskú príležitosť!

Marketplace ako kľúč k rastu: Skúsenosti slovenských predajcov

Pre mnohé firmy sa marketplace stal kľúčom k úspechu. ExtremeComp, slovenská firma z Námestova, ktorá začala ako kamenný obchod, našla v marketplace spôsob, ako expandovať. „Celý trh sa posúva smerom k online trhoviskám. Verím, že sa rozdelí medzi dvoch hlavných hráčov. Chceme byť súčasťou tohto vývoja,“ komentuje zakladateľ firmy Dávid Vorčák. Počiatočná integrácia prebehla hladko, „len s menšími problémami, ktoré sa rýchlo vyriešili,“ dodáva. Výsledky boli okamžité: „Už počas víkendu sme dostali 30 až 40 objednávok.“

Podobný príbeh zažila aj firma Woodensky, ktorá sa cez Allegro dostala k novým zákazníkom a zahraničným trhom. „Vstup na marketplace nám pomohol urobiť veľký skok vpred. Uvedomili sme si, že toto je budúcnosť e-commerce, ktorá umožňuje aj menším firmám konkurovať veľkým hráčom na globálnej úrovni,“ hovorí Alexander Lehotský, manažér Woodensky.

Vorčák ďalej spomína výhody expanzie do zahraničia: „Získate prístup na zahraničné trhy bez nutnosti prekladať web, meniť menu či riešiť iné technické úpravy. V Poľsku už dnes cez Allegro predávame viac, ako v Česku a na Slovensku dokopy, ten nárast bol extrémne rýchly.“

Prečo je Allegro atraktívne aj pre zákazníkov?

Pre zákazníkov je Allegro miestom, kde nájdu všetko na jednom mieste. S viac ako 100 miliónmi produktov od tisícov predajcov ponúka najväčší výber produktov na trhu, čo znamená, že môžu pohodlne porovnávať ceny, čítať recenzie a vybrať si to, čo najlepšie vyhovuje ich potrebám. Navyše, Allegro poskytuje aj Allegro Protect, čo je systém, ktorý zabezpečuje ochranu nákupov až do výšky 4 000 €. To znamená, že nakupovanie na Allegre je nielen pohodlné, ale aj bezpečné.

Zákazníci tiež oceňujú služby ako Allegro Smart!, ktorá im za nízky ročný poplatok umožňuje využívať neobmedzené doručenie a vrátenie tovaru. To všetko z Allegra robí ideálne miesto na nákup, ktoré kombinuje pohodlie, bezpečnosť a širokú ponuku.

Budúcnosť e-commerce: Nezostaň pozadu

V rýchlo sa meniacom svete predaja je nevyhnutné sledovať nové trendy. Marketplace platformy, ako Allegro, umožňujú malým aj stredným firmám konkurovať na globálnej úrovni. Predaj cez marketplace už nie je len ďalšou možnosťou – je to kanál, ktorý nemôžeš ignorovať, ak chceš udržať krok s dynamickým svetom e-commerce.

Ako hovorí Dávid Vorčák: „Allegro je skvelá platforma, ktorá umožňuje podnikom, ako je ten náš, zostať konkurencieschopnými na rýchlo sa meniacom trhu. Ide o to byť súčasťou vývoja a zostať relevantný medzi veľkými hráčmi.“

Vyskúšaj Allegro zadarmo a otvor si nové možnosti pre tvoje podnikanie. Stačí sa zaregistrovať a začať predávať bez rizika. Svet marketplace stojí za preskúmanie, pretože mení spôsob, akým nakupujeme a predávame – buď jeho súčasťou!