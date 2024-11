Vybrali sme pre teba najlepšie ponuky zo slovenských e-shopov s elektronikou. Na týchto zľavách skutočne ušetríš.

Mnohé e-shopy často ponúkajú zľavy, ktoré v skutočnosti zľavami nie sú. Aby sme ti uľahčili prácu, prehrabali sme sa množstvom Black Friday ponúk za teba a vybrali sme tie, na ktorých reálne ušetríš desiatky až stovky eur.

V článku nájdeš elektroniku za výhodné ceny pre každý rozpočet – od technologických hračiek za pár desiatok eur až po prémiové kúsky, na ktorých môžeš vďaka Black Friday ušetriť pekné peniaze.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. Philips Lumea IPL 8000

Kto by netúžil po dokonale hladkej pokožke po dobu až 12 mesiacov, a to bez nutnosti pravidelného holenia sa? Vďaka inovatívnemu IPL epilátoru sa v pohodlí vlastnej obývačky zbavíš nežiadúceho ochlpenia rýchlo a bezbolestne – a najmä na dlhú dobu. Philips Lumea IPL sľubuje až 92% redukciu chĺpkov už po troch ošetreniach. Nezabúdaj, že pre dosiahnutie pokožky bez chĺpkov je potrebné opakovať epiláciu v pravidelných intervaloch.

Zdroj: Alza / Philips

2. Automatický kávovar Krups

Ani ty si nevieš predstaviť začiatok dňa bez šálky práve namletej kávy? Potom ti do pozornosti dávame elegantný kávovar značky Krups, ktorý disponuje dotykovým displejom aj mliečnym systémom. Vďaka intuitívnemu ovládaniu si šálku kávy zvládne spraviť aj úplný začiatočník, ktorý s výberom a prípravou kávy nemá žiadne skúsenosti.

Zdroj: Planeo / Krups

3. Tyčový vysávač Bosch

„Nemáš tip na dobrý tyčový vysávač, ktorý zvládne aj zvieracie chlpy a nestojí 300 eur?“ Donedávna takmer nesplniteľná požiadavka, vďaka Black Friday realita. Za necelých 200 € môžeš mať kvalitný tyčový vysávač Bosch, ktorý si poradí s malými aj väčšími nečistotami. Vďaka ľahkému a kompaktnému telu sa pri vysávaní nespotíš. Batéria s výdržou až 30 minút je ideálna na každodenné vysávanie bytu či iných menších priestorov.

Zdroj: Alza / Bosh

4. Fén na vlasy Coshare

To, že ti tento fén nápadne pripomína virálny Dyson, nie je náhoda. Fén s ionizátorom Coshare funguje na podobnom princípe, takže ponúka ochranu pred statickou elektrinou a dehydratáciou vlasov. Fén disponuje štyrmi úrovňami teploty a troma rýchlosťami. Za menej ako 70 € môžeš mať kompaktný výkonný fén, ktorý svojím minimalistickým dizajnom môže konkurovať aj drahším značkám.

Zdroj: Alza / Coshare

5. Elektrická zubná kefka Tesla

Vďaka Black Friday môže mať svoju smart Teslu úplne každý, a to dokonca za polovicu. Výberom jedného zo štyroch režimov čistenia sa spustí 2-minútové čistenie, každých 30 sekúnd budeš elektrickou zubnou kefkou upozornený na to, že treba zmeniť oblasť čistenia. Vďaka Bluetooth technológii je možné sonickú kefku spárovať s aplikáciou TESLA SMART, kde si môžeš upraviť nastavenie kefky alebo sledovať štatistiky čistenia.

Zdroj: Alza / Tesla

6. Zastrihávač Philips One Blade Pro

Philips OneBlade so špeciálnou technológiou sľubuje jednoduché a príjemné holenie fúzov akejkoľvek dĺžky. Inovatívna čepeľ OneBlade 360 sa ohýba do každého smeru a prispôsobí sa črtám tvojej tváre. Dizajn umožňuje nepretržitú kontrolu a kontakt s pokožkou, takže si jednoducho oholíš aj ťažšie dostupné miesta.

Zdroj: Planeo / Philips

7. Robotický vysávač s mopom Sencor

Tohto pomocníka ocení každý, komu sa nechce každý deň behať po byte s metlou či vysávačom a upratovať drobné smietky, psie chlpy či otrusinky z raňajok. Robotický vysávač s HEPA filtrom, senzorom proti nárazu a pádu či funkciou automatického nabíjania je vhodný na všetky druhy podláh a zvládne suché aj mokré čistenie.

Zdroj: Alza / Sencor

8. Teplovzdušná fritéza Tefal

To, že ide o gamechanger, ktorý ti dokáže uľahčiť každodenný život v kuchyni, zrejme hovoriť nemusíme. V teplovzdušnej fritéze si zvládneš pripraviť všetky obľúbené jedlá bez nutnosti použitia oleja. Čerstvé croissanty na raňajky či chrumkavý losos so šťavnatou zeleninou na obed – a to bez nutnosti obracať jedlo na panvici či strážiť v rúre. Fritéza je vybavená inteligentnou reguláciou teploty a prúdenia vzduchu, o rovnomerné prepečenie sa postará systém krútiacej sa lopatky Actifry.

Zdroj: Planeo / Tefal

9. Hodinky Huawei Watch 4 Sport

Smart hodinky Huawei Watch 4 Sport si ťa získajú svojím elegantným dizajnom, ktorého dominantou je 1,5-palcový dotykový LTPO AMOLED displej. Samozrejmosťou je podpora technológie eSIM a batéria s veľkou kapacitou, takže hodinky vydržia bez nabíjania až 3 dni. Pri využití režimu optimalizovanej spotreby batérie vydržia až 8 dní používania na jedno nabitie. Športovci iste ocenia viac ako stovku cvičebných režimov a pri spárovaní s apkou detailné štatistiky cvičenia a záznamy pohybu.

Zdroj: Alza / Huawei

10. Čistička vzduchu Tesla

Tento produkt je ideálny pre každého, koho trápia alergie alebo si iba potrpí na čistý vzduch v domácnosti. Výrobca sľubuje, že vďaka 3-stupňovému filtračnému systému, UV lampe a ionizátoru vzduchu spoľahlivo zachytí a neutralizuje až 99,95 % prachových častíc, peľ, baktérie, vírusy a zároveň eliminuje pachy. Minimalistická čistička disponuje aj senzorom na nepretržité monitorovanie ovzdušia, manuálnymi režimami, automatickým módom aj nočným režimom.