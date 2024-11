Umelec KAWS vytvoril kapsulovú kolekciu pre Dior. Je luxusná, hravá a najlacnejší kúsok bude stáť 270 eur

Luxusné módne spolupráce sú stále v kurze. Čo hovoríš na túto novinku?

Módny dom Dior oznámil spoluprácu s umelcom KAWSOM v podobe kapsulovej kolekcie, ktorá bude v predaji od 2. januára 2025. Obe strany pred niekoľkými hodinami odhalili aj prvú ukážku a z dostupných fotografií pôjde o podarenú záležitosť s umeleckou hodnotou.

Spojenie medzi luxusnou odevnou spoločnosťou a populárnym umelcom, ktorý začínal s graffiti, má niekoľkoročnú históriu. Kaws vytvoril špeciálnu, približne 10 metrov vysokú sochu klauna zo 70-tisíc kvetov na prehliadku debutovej kolekcie jar/leto 2019 Kima Jonesa pre Dior v roku 2018.

Nová kapsulová kolekcia Dior x Kaws. Zdroj: Dior

Táto najnovšia spolupráca sa tiahne cez pastelovo ružové univerzitné bundy s rukopisom kreatívneho riaditeľa Kima Jonesa, na ktorých sa cez chrbát kĺžu žiarivé hadie interpretácie loga Dior. Prešívané kabáty, odvážne červené svetre a ikonický monogram Oblique na vrchných košeliach a teplákoch dostávajú estetiku charakteristickú pre tvorbu newyorského umelca, ktorá spája klasické motívy s moderným twistom.

Zobrazenie hada týmto štýlom nekončí – mení sa na charakteristický znak „CD“ na modeloch konfekcie a doplnkoch vrátane šiltoviek a menších tašiek, čím dodáva nadčasovým návrhom ostrý šmrnc a energiu. Súčasťou kolekcie budú aj tenisky B35 NXXT, ktoré sú najnovším autorským dielom hlavného dizajnéra obuvi Thiboa Denisa, vo výrazných žltých a červených schémach.

„Kaws je neuveriteľný ako človek a umelec. Je to človek, ktorého naozaj obdivujem. Bolo mi potešením s ním spolupracovať na kolekcii na jar/leto 2019 a teraz som si povedal, že by bolo dobré vrátiť prvok jeho tvorby. Chcel som mať niečo zábavné a popové. Je to trochu ako pop-art,“ povedal Jones vo vyhlásení.

Nižšie nájdeš galériu ku kolekcii Dior x KAWS. Najlacnejší kúsok by mal stáť 270 eur, zatiaľ čo najdrahší bude v predaji za 8 800 eur, uvádza WWD. Už vieš, ako minieš peniaze, ktoré si nájdeš pod vianočným stromčekom?

P. S. Ak si fanúšikom módnych spoluprác, pozri si tiež ďalšiu fresh kolekciu Dior, ktorú navrhol pilot F1 Lewis Hamilton a odráža jeho vášeň k zimným športom.

Dior je francúzsky módny dom, ktorý založil Christian Dior v roku 1946. Návrhár sa stal po predstavení svojej prvej kolekcie populárnym a získal množstvo prominentných klientov z Hollywoodu, zo Spojených štátov amerických aj z európskej aristokracie a spoločnosť s rovnomenným názvom je úspešná dodnes. Jeho rukopis práce ovplyvnil množstvo ďalších tvorcov módy naprieč generáciami.

Odevná spoločnosť Dior aktuálne patrí do portfólia konzorcia LVMH, ktoré vlastní približne 59 % podiel, a na jej čele stojí Delphine Arnault. Kreatívny riaditeľ pre mužskú líniu značky je Kim Jones, zatiaľ čo kolekcie pre ženy sú v rukách návrhárky Maria Grazia Chiuri.