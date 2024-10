CLOSE FRIENDS s Bekimom: Prajem si, aby bola moja dcéra cieľavedomá. O nevere vo vzťahu by som radšej nechcel vedieť

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedal Bekim Aziri.

Raper, standup komik, influencer aj otec. Bekim svojím humorom postaví na nohy aj tých, ktorí sa postaviť nevedia. V najnovšej časti Close Friends ti prezradí viac zo svojho súkromia.

Život je podľa neho jedna veľká párty a riadi sa mottom: „Neberme sa príliš vážne“. Kto Bekima sleduje na sociálnych sieťach, ten vie, že to je skutočne pravda. Na Instagrame sleduje Conora McGregora, ktorý je vraj jeho inšpiráciou.

Na otázku, čím inšpiruje ľudí sám, Bekim odpovedal, že sa často stretáva so správami od ľudí s podobným úrazom, aký má aj on sám, a teda, že im pomáha svojím životným príbehom. Nevyhol sa však ani hejtom. My sme boli zvedaví, aký najväčší už v živote dostal.

Ľudia mu vraj často vyčítajú, že zarába na svojom hendikepe. Naopak, on sám hejty ľuďom príliš nerozdáva, a ak sa mu nejaký profil nepáči, tak ho skrátka nesleduje. Náladu mu boostujú najviac kamaráti, rodina aj malá dcérka, a keď sa cíti pod psa, ide si zacvičiť.

Vo videu ti toho prezradí omnoho viac. Napríklad, či má obľúbeného politika, či by mu vadilo, keby jeho partnerka nemala zmysel pre humor, a aj to, prečo by nikdy nešiel do žiadnej reality show.