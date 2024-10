FNC 7: Fučo v zápase s Dunajčanom nechal dušu. Šedro si po debutovej výhre dokáže predstaviť zápas s Flexkingom

Októbrový Fight Night Challenge priniesol viaceré emotívne zápasy. Mnohí sa do ringu postavili po prvý raz.

V sobotu sa v bratislavskej Gopass aréne konal FNC 7. Na karte bolo až dvanásť zápasov, v ktorých sa predstavili rôzne známe osobnosti i skúsení fighteri. Odohral sa aj jediný ženský zápas medzi exfarmárkami Azrou Sokirou a Ellou Kuželákovou.

Najočakávanejším zápasom bol fight medzi Erikom Tlkancom a ďalšími tromi zápasníkmi Patrikom Rigodanzom, Patrikom Lakatošom a Michalom Kováčikom. Aj napriek tomu, že Tlkanec zápasil proti trom bojovníkom, ktorí sa v jednotlivých kolách vystriedali, s prehľadom vyhral. Tlkanec nie je v športe žiadny nováčik a drží si titul päťnásobného majstra Slovenska v boxe.

Fanúšikov bojových športov upútal aj ďalší zápas v špeciálnom formáte. Matej Király bojoval proti dvom fighterom naraz. V ringu sa proti nemu postavili Jan Murcin a Michal Mošpan. Aj napriek tomu, že je Király skúsený bojovník, súperi ho jednoznačne zdolali už v prvom kole.

Adam Sedro chce zápasiť aj v Prahe

V jednom z posledných zápasov sa predstavil Frayer Flexking, ktorý patrí k skúsenejším fighterom. Postavil sa proti nemu Kráľ Pablo. Medzi bojovníkmi bola na tlačovkách vypätá atmosféra. Flexking súpera napokon ukončil v druhom kole.

V ringu mali premiéru aj viacerí influenceri. Adam Šedro, ktorý sa zviditeľnil primárne v šou Love Island, porazil Benjamína Árvaya, ktorý sa živí herectvom a modelingom. „Takto nejak som si zápas predstavoval, no zdržal veľa. Som od neho ťažší, a preto som si myslel, že aspoň jedna z tých rán ho dá do kolien,“ opísal nám priebeh zápasu.

Zápas Adam vnímal ako výzvu a rád by si sily zmeral aj na decembrovom podujatí v Prahe. Bezprostredne po výhre spomenul, že by si vedel predstaviť zápas s Flexkingom. „Prvé mi to vyšplechlo, lebo sme kamoši. Flexking je odo mňa o dosť menší, takže neviem, či by to bolo možné. Bral by som hocikoho,“ povedal Sedro pre Refresher.

Azra mala pred súperkou rešpekt

Na karte dvanástich zápasov bol aj jeden ženský. Postavili sa proti sebe dve influencerky, ktoré súťažili v reality šou Farma. Azra porazila Ellu na body. Podľa jej slov svoju súperku nikdy nebrala na ľahkú váhu. „Nenávidím podceňovať ľudí, pretože každý vie prekvapiť, keď zamaká. Ona povedala, že robila tri roky box, ja mám za sebou len 25 dní tréningu,“ povedala nám. Výhra Azru motivovala a vo FNC by sa chcela predstaviť znova. „Neverím, že to rozprávam, pretože v šatni som hovorila, že to nie je pre mňa. Je to veľmi stresujúce. Po novom však hovorím, že keď sa nájde rovnocenná súperka, som tu,“ adresovala svoju výzvu pre potenciálnu súperku.

Obrovské emócie na tribúnach vzplanuli počas zápasu komika Fuča a Jozefa „Banána“ Dunajčana. Zápas bol vyrovnaný a obaja v ňom nechali všetky sily. Napokon vyhral Marek Fučík, ktorý zostal po zápase absolútne vyčerpaný.