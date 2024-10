Ruža pre nevestu v českej verzii čoskoro odštartuje. Poznáme meno nového ženícha

Ak ti je ľúto, že Love Island končí, nemusí. Hľadanie lásky sa na Nova a Voyo nekončí.

Tentoraz sa posádka tvorcov reality show nevydá na Kanárske ostrovy, ale do Grécka. Na Rodose bude „pán dokonalý“ hľadať svoju životnú lásku medzi skupinou dievčat, ktoré sa budú uchádzať o jeho priazeň. Reality šou Bachelor Česko odštartuje 12. novembra na Voyo a o deň neskôr priamo v televízii Nova.

Tešiť sa môžeš aj na návrat obľúbenej moderátorky Zorky Hejdovej. „Pre Bachelora budem

akousi oporou a pre dámy vo vile budem niekým, kto im prinesie informácie, ale aj zábavu a prevedie ich celým dejom. Budem s nimi tráviť oveľa viac času ako s bachelorom samotným,“ prezradila.

View this post on Instagram A post shared by Bachelor Česko (@bachelorcesko)

Tajomným bachelorom je 34-ročný Jan Solfronk. Pochádza z Jablonca nad Nisou, ale v súčasnosti žije v Prahe. V mladosti bol športovcom a teraz sa živí vlastným podnikaním a modelingom. Sám seba by opísal ako priateľského, spoločenského a športovo založeného človeka. „Proste taký normálny, fajn týpek, s ktorým sa môžete zasmiať, ale ktorému sa môžete zveriť aj s nejakým tajomstvom a mať istotu, že ho nevypustí von," povedal.

Zdroj: TV Nova/ propagační materiál

Do šou sa dostal vlastne náhodou, keďže produkcia oslovila jeho kamaráta, ktorý však už bol ženatý. Ten im dal kontakt na Jana, ktorý nakoniec ponuku prijal. Chce, aby jeho partnerka bola ženská a zmyselná. „Nepotrebujem po svojom boku ďalšieho chlapa,“ vysvetlil. Tiež si myslí, že by mala byť úprimná, rešpektujúca a podporujúca a mala by mať podobný zmysel pre humor.