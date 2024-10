Koľko stojí stať sa profesionálnym námorníkom? Čo všetko musíš splniť a ako prebieha potenciálne stretnutie s pirátmi? Dozvieš sa v rozhovore s Igorom, ktorý pracuje ako 1. dôstojník na kontajnerovej lodi.

Igor má 37 rokov, pochádza z východného Slovenska a podobne ako mnoho ďalších ľudí, aj on chodí za prácou na tzv. pármesačné turnusy. Jeho pracovisko je však mierne odlišné, než na čo sme v rámci Slovákov zvyknutí.

Rodák zo Sniny totiž pracuje ako 1. strážny palubný dôstojník na zaoceánskej kontajnerovej lodi. Na lodiach, ktorých dĺžka sa rovná trom futbalovým ihriskám, pracuje Igor už viac ako 10 rokov.

Ako sa k tomu dostal.

Koľko si ako 1.dôstojník môže zarobiť.

Akú najhoršiu situáciu na mori zažil.

V čase nášho rozhovoru sa Igor presúval z Los Angeles do Oaklandu na západnom pobreží Spojených štátov amerických, odkiaľ sa vydajú na dlhú plavbu skrz Tichý oceán až do Číny.

Rozprávali sme sa o tom, ako sa človek z vnútrozemského štátu vôbec k takej práci dostane, čo všetko na to potrebuje či koľko stoja všetky potrebné školenia a certifikáty. Rozobrali sme tiež život na lodi a Igor nám prezradil, ktoré more je pre námorníkov najhoršie na plavbu.

Ako vyzerá/bude vyzerať tvoja súčasná plavba?

Ako som spomínal, ideme z Los Angeles do Oaklandu. Odtiaľ priamo do Číny, kde nás čakajú tri prístavy, následne Južná Kórea a potom naspäť do USA.

Mení sa často trasa takýchto lodí?

Zvykom je to, že loď chodí 3-4 roky po rovnakej trase. Maersk má denne v prevádzke asi 700 lodí.

Raz sa stalo, že pri plavbe z Kapského mesta do Dakaru sme po štyroch dňoch zistili, že prevážame utečenca.

Ako je na to téma cudzích jazykov, koľko ich musíš ako 1. dôstojník ovládať?