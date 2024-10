Netflix dobyl nový romantický seriál Nobody Wants This. Po úspechu dostal okamžite druhú sezónu

Seriál sa síce volá Nikto to nechce, ale fanúšikovia dokázali opak. Debutoval koncom septembra a už teraz je isté, že bude mať pokračovanie.

Netflix oznámil, že diváci sa dočkajú aj druhej série seriálu Nobody Wants This (Tohle nikdo nechce). Novinka zaznamenala počas prvých jedenástich dní po vydaní celosvetovo takmer 90 miliónov hodín sledovanosti, čo predstavuje 26,2 milióna kompletných pozretí celého seriálu, informuje The Hollywood Reporter.

V druhej sérii sa objavia aj nové tváre, súčasného showrunnera Jacka Burditta nahradia Jenni Konner a Bruce Eric Kaplan. Erin Foster zostane výkonnou producentkou a scenáristkou.

„Tvorba a nakrúcanie seriálu Nikto to nechce bude vždy vrcholom mojej kariéry. Neuveriteľné obsadenie, štáb, producenti a vedúci pracovníci z neho urobili seriál, akým je dnes, a zažiť reakcie divákov teraz, keď je na svete, je viac, než som si dokázala predstaviť,“ uviedla Erin Foster vo vyhlásení.

V hlavných úlohách seriálu sa predstavia Kristen Bell a Adam Brody. Tí zobrazujú príbeh mladej podcasterky a rabína, ktorí sa jedného dňa stretnú a začnú budovať vzťah. Problémom však je, že Joanne je agnostička, zatiaľ čo Noah má svoje presvedčenie. Riešia teda otázku náboženstva v milostných vzťahoch a snažia sa zistiť, či ich spolužitie bude fungovať.

Okrem nich dvoch sa v seriáli predstavia aj Justine Lupe, Timothy Simons, Stephanie Faracy, Michael Hitcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Jackie Tohn, Sherry Cola a Shiloh Berman.

„Som nesmierne nadšený, že môžem byť súčasťou druhej série seriálu Nikto to nechce, ktorý vytvorila zábavná Erin Foster. Je taký jedinečný a krásny a už teraz sa pri práci na ňom výborne bavím,“ povedal nový showrunner Bruce Eric Kaplan.