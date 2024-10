Stál som o piatej ráno uprostred klubu a rovno vedľa mňa tancoval muž, ktorého na kolenách obšťastňovala istá dáma, znie jeden zo zážitkov z KitKatu.

Pred letom sme ti predstavili berlínsky nočný klub Berghain, ktorý svojimi podmienkami na vstup a praktikami patrí k najodviazanejším a najzvláštnejším miestam na svete. Biznismeni sa tam menia na latexových otrokov a bezhraničná párty prebieha cez víkendy 24/7.

Zdroj: Wikimedia Commons

Podobným, no zároveň dosť odlišným miestom je aj klub KitKat, ktorý sa nachádza v rovnakom meste. Berlín je sám o sebe často opisovaný ako mesto s najbohatšou kultúrou elektronickej hudby a nočných klubov, ktoré sú známe po celom svete.

V tomto článku si prečítaš: Aké praktiky sa tam bežne diali.

Kto a prečo ho vlastne založil.

Ako to vyzerá vo vnútri.

Čo nám povedali ľudia, ktorí KitKat navštívili.

Pri vstupe do KitKat nejde o peniaze, vzdelanie ani postavenie v spoločnosti. Vstup do útrob budovy v širšom centre Berlína uľahčí extravagantný outfit, prípadne žiadny outfit, keďže práve KitKat mal v minulosti povesť podniku, kde si mohol ktokoľvek užívať akokoľvek mu to v tej chvíli vyhovovalo.

Rad sa aj v bežný deň tiahne až za roh. Štamgasti, nováčikovia či turisti z celého sveta sa nevedia dočkať, kým prejdú kontrolou a budú sa môcť oddať miestu, na ktoré je údajne veľmi náročné zabudnúť.

Živočíšne maľby a tri poschodia plné hudby a sexu

Interiér tvoria nástenné živočíšne maľby, čakajú na teba tri poschodia s tanečným parketom, niekoľko privátnych izieb a tiež miestnosť, uprostred ktorej nájdeš priestranný bazén. KitKat je pripravený doslova na všetko.

Zdroj: Wikimedia Commons

Prežil pandémiu, dokázal sa rozbehnúť aj napriek počiatočnému neúspechu a nepoložil ho ani fakt, že podnik má v súčasnosti už svoju tretiu adresu. Za nápadom a realizáciou stojí dvojica Simon Thaur a Kirsten Krüger, ktorí v úvode 90. rokov prišli na skvelý nápad, ako spojiť odviazanosť, toleranciu a chúťky, ktoré neboli na verejnosti príliš akceptovateľné.

Od vstupu ťa šokuje to, koľko pohlavného styku je na každom rohu a vlastne všade, kam sa pozrieš.

Všetko zmenil fetiš a techno

Simon Thaur je rakúsky podnikateľ, filmový režisér a zároveň zakladateľ a majiteľ klubu KitKat. Dnes už pán vo veku 64 rokov, kedysi nadšený cestovateľ a mladík, ktorý chcel v živote vytvoriť niečo, čo ostane medzi ľuďmi ešte aj dlho po ňom.