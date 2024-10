Dlhoočakávané turné Let’s Dance zažijú na východe ako prví. Tanečníci vystúpia v Michalovciach, Košiciach, Prešove či Poprade.

Obľúbená divácka šou Let’s Dance mieri na turné po celom Slovensku. Už dnes, 2. októbra, majú tanečníci prvú zastávku na východe Slovenska, v Michalovciach. V rámci toho však Televízia Markíza uverejnila rôzne zmeny. Viktor Vincze už nebude moderátor a Adela si nesadne do poroty.

Najnovšie Markíza uverejnila ďalšiu novú zmenu, tentokrát však nečakanú. Speváčka Tina, ktorá mala nahradiť moderátora Viktora, sa za mikrofónom na prvej zastávke neukáže. Môže za to jej zdravotný stav, informovala televízia. Našťastie nejde o nič vážne a na druhú zastávku v rámci turné Tina už chce prísť.

„Pre náhlu zdravotnú indispozíciu nebude Tina súčasťou prvej zastávky v Michalovciach. Veríme však, že sa k nám pripojí 4. 10. v Košiciach. Tinu dnes zaskočí herečka Zuzana Kubovčíková Šebová,“ znie stanovisko Markízy.

Tina sa k náhlej zmene plánov vyjadrila tiež. „Pol roka som sa tešila na tento deň, ale niekedy veci naberú nečakaný smer. Mrzí ma, že zmeškám úvod tejto veľkej udalosti, ale robím všetko pre to, aby som sa pripojila už v Košiciach. Posielam lásku do Michaloviec, všetci si to užite na maximum,“ prezradila speváčka.

Obyvatelia východného Slovenska zažijú turné ako prví. Okrem Michaloviec vystúpia aj v Košiciach, Prešove a Poprade. V Michalovciach ich nájdeš v Chemkostav aréne už dnes večer, 2. októbra. V Košiciach 4. októbra v Angels Aréne, v Prešove 6. októbra v Tatran handball aréne. Pravdepodobne poslednou zastávkou na východe bude Poprad, kde tanečníci vystúpia v Aréne Poprad.