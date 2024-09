Adela Vinczeová nebude tento rok porotkyňou v Let's Dance tour. Markíza s ňou počítala ešte pred pár dňami

Počas Let's Dance turné diváci neuvidia ani Viktora Vinczeho.

Adela Vinczeová sa rozhodla neúčastniť jesenného turné tanečnej Let’s Dance turné, hoci televízia Markíza s ňou pôvodne počítala, informujú Aktuality.

Obľúbená moderátorka to oznámila krátko po tom, ako televízia verejnosti potvrdila jej účasť na turné, kde mala byť súčasťou tímu porotcov spolu s Jánom Ďurovčíkom, Petrou Polnišovou či Atillom Véghom. Jej rozhodnutie môže súvisieť s tým, že jej manžel, Viktor Vincze, nedostal ponuku moderovať turné, hoci bol dlhoročným moderátorom šou.

Markíza namiesto Viktora Vinczeho obsadila speváčku Tinu, čo vyvolalo špekulácie o dôvodoch jeho neúčasti. Niektorí predpokladajú, že to môže byť pre spor, ktorý mal Viktor Vincze s vedením televízie po tom, čo spolu s kolegami zo spravodajstva kritizovali zmeny, ktoré údajne ovplyvňovali nezávislosť spravodajstva. Markíza však popiera, že by to bola forma „pomsty“ a tvrdí, že výber moderátorov spravili na základe iných kritérií vhodných pre podujatie.