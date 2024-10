Postupy sadistu Davida Parkera Raya sa až nápadne podobajú na filmovú postavu Johna Kramera zo známeho hororu Saw. Ray bol však skutočný a ešte horší – na bolesti a utrpení svojich obetí sa ukájal, alebo ich rovno znásilnil.

Navonok príjemný chlapík, vo vnútri perverzné monštrum. David Parker Ray, známy tiež ako „Toy Box Killer“, za svoj život uniesol a znásilnil desiatky žien. Všetky svoje obete odviedol do odhlučneného karavanového prívesu, kde ich pripútal na gynekologické kreslo a mučil podomácky vyrobenými sexuálnymi hračkami.

V snahe čo najviac vydesiť nevinné ženy, pustil každej z nich tesne pred mučením 45-minútovú audio nahrávku, v ktorej podrobne opisoval, aké hrôzy zažijú v nasledujúcich hodinách. Na konci pásky svojim obetiam prezradil, že ich omámi drogami, aby si na teror a potupu nedokázali spomenúť. „Nebudeš si pamätať na nič z tohto malého dobrodružstva. Nespomenieš si na miesto, na nás, ani na to, čo sa ti stalo,“ zakončil Ray zvukový záznam, ktorý prehrával ženám.

Sadista sa v strachu obetí doslova vyžíval. Svedčí o tom nielen nahrávka, ale aj fakt, že nad gynekologické kreslo zavesil zrkadlo, aby sa celý čas museli pozerať na krvavé praktiky a iné zverstvá páchané na ich telách. Ray dokonca zmanipuloval vlastnú partnerku aj dcéru, ktoré mu neskôr pri mučení asistovali. Sám seba pritom označoval za „vedca skúmajúceho sexualitu“.

Rayovo vyčíňanie trvalo od polovice 80. rokov až do roku 1999, kedy skončil v policajných putách po úspešnom úteku jednej zo svojich obetí. Hoci sa sám chvastal, že mnohé zo žien zabil, policajti mu nevedeli dokázať ani jednu vraždu. Za mrežami skončil „iba“ kvôli početným únosom a znásilneniam.



V tomto článku si prečítaš: Ako pravdepodobne dopomohol Rayov otec k tomu, že z jeho syna vyrástol zvrátený sadista.

O Rayovom dlhoročnom pozitívnom vzťahu k BDSM.

Ako presne vyzeral karavan zvnútra, a čo všetko v ňom Ray ukrýval.

Čo hovoril v nahrávke, ktorú púšťal svojim obetiam.

Aké vlastné vynálezy používal na mučenie.

Ako mu partnerka a dcéra pomáhali s mučením.

Ako sa na Rayove zločiny prišlo, a prečo nebol odsúdený za vraždy.

Nešťastné detstvo

David Parker Ray sa narodil 6. novembra 1939 v meste Belen v Novom Mexiku. Už od detstva sa musel potýkať s neľahkým osudom, keďže jeho otec bol tyran a alkoholik. Krátko po narodení Davida rodinu opustil a chlapcovu výchovu na žiadosť matky prebral starý otec, píše The Sun.

Hoci David nežil so svojím násilným otcom v jednej domácnosti, často sa stretávali. Namiesto toho, aby počas týchto stretnutí vynahradil synovi stratený spoločný čas, mu radšej uštedril bitku a to mnohokrát neprávom.

Keď konečne dorástol do veku, kedy mohol utiecť pred peklom v rodine do školy, prišla ďalšia rana. Spolužiaci Davida šikanovali pre jeho vzhľad a plachú povahu. Problémy, ktoré sa na chlapca valili z každej strany a nedostatok opory, ho nakoniec priviedli až k sebapoškodzovaniu.

Zdroj: Youtube/KOB4

O niekoľko rokov neskôr, keď sa z neho stal tínedžer, začal hľadať útechu v alkohole a drogách. Davidove erotické fantázie toho času do veľkej miery formoval jeho otec, ktorý ho zásoboval časopismi so sado-masochistickým pornom, píše Ati.